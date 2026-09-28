🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

STF vira alvo de críticas da imprensa estrangeira com tom negativo em quase 60% das manchetes

Levantamento da FIA Business School analisou 172 matérias publicadas em nove países – nenhuma abordou a corte de forma positiva

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 16h27
Plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados à mesa, usando ternos escuros, e público assistindo em cadeiras de couro marrom. Duas TVs exibem um ministro falando, e uma bandeira do Brasil está ao fundo
Sessão extraordinária do STF em 15 de setembro de 2026 (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
STF vira alvo de críticas da imprensa estrangeira com tom negativo em quase 60% das manchetes Priorize VEJA no Google

Mais da metade das manchetes da imprensa internacional analisadas em um levantamento do IBEVAR-FIA Business School apresentou tom negativo em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o estudo, divulgado nesta segunda-feira, 28, 58% das 172 matérias avaliadas foram classificadas como desfavoráveis à corte, enquanto nenhuma recebeu classificação positiva. As demais foram consideradas neutras.

A pesquisa utilizou técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para examinar manchetes publicadas em veículos de nove países, distribuídos por quatro continentes, sobre a última sessão do tribunal em meio ao escândalo do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Inicialmente, os pesquisadores reuniram 183 manchetes. Onze delas foram descartadas após uma etapa de verificação porque a sigla “STF” não se referia ao Supremo brasileiro. Entre os falsos positivos estavam referências a um partido regional da Áustria e a um termo técnico da indústria japonesa de materiais. Após a filtragem, a amostra final ficou em 172 títulos.

Siga
Continua após a publicidade

+ Crise no STF pode ter ‘impacto decisivo’ nas eleições brasileiras, diz Financial Times

Sem ideologia

O levantamento também buscou identificar se o tom adotado em relação ao Supremo nascia de viés político. De acordo com os pesquisadores, um teste estatístico não encontrou associação significativa entre a classificação dos veículos como de esquerda ou de direita e a avaliação positiva, negativa ou neutra da Corte. 

Continua após a publicidade

Outra etapa da pesquisa avaliou quais elementos presentes nas manchetes estavam mais associados a avaliações negativas. As menções isoladas ao ministro Alexandre de Moraes e ao ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentaram resultados estatisticamente significativos, segundo o estudo.

Impacto eleitoral

A referência ao contexto eleitoral, por outro lado, apresentou associação com o tom das manchetes. Segundo o modelo de regressão logística utilizado pelos pesquisadores, títulos que relacionavam o STF à disputa presidencial registraram uma chance estimada 92,3% maior de serem classificados como negativos. 

Continua após a publicidade

A pesquisa ainda identificou diferenças no enquadramento adotado por veículos de diferentes países. Segundo o levantamento, publicações de nações anglófonas, como Reino Unido e Canadá, enquadraram o episódio como uma investigação processual contra integrantes da Corte. Na Espanha e no México, a cobertura teria dado maior destaque às possíveis repercussões eleitorais. Já em Portugal, país com o maior número de manchetes na amostra, o STF apareceu com maior frequência associado a uma crise institucional mais ampla. Nenhuma publicação de países africanos foi incluída na amostra final.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Imprensa
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
STF
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).