Steve Bannon: Trump planejava declarar vitória em 2020 mesmo sem vencer Bannon disse que Trump planejava 'aproveitar' a probabilidade de que os votos por correio, de maioria democrata, fossem computados mais tarde

Dias antes da eleição presidencial de 2020, Donald Trump já planejava declarar vitória na própria noite da eleição, mesmo que não houvesse evidências de que ele estava vencendo, de acordo com uma conversa vazada entre ele e Steve Bannon, então conselheiro do presidente.

A conversa em áudio, gravada três dias antes da eleição, mostra Bannon dizendo a um grupo de assessores que Trump já tinha um esquema para a votação de 3 de novembro.

“O que Trump vai fazer é apenas declarar vitória. Certo? Ele vai declarar vitória. Mas isso não significa que ele é um vencedor”, disse Bannon, rindo, ao grupo, de acordo com o áudio.

“Ele só vai dizer que é um vencedor.”

O vazamento do áudio ocorre quando Bannon deve ir a julgamento na segunda-feira, 18, por desacato criminal, depois que ele ignorou uma intimação no ano passado do comitê da Câmara que investigava a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro do ano passado.

Bannon havia dito que agora estava disposto a testemunhar perante o comitê, mas a oferta foi descartada pelo Departamento de Justiça como uma “última tentativa de evitar a responsabilização”, e o juiz distrital dos Estados Unidos Carl Nichols, indicado por Trump, disse que o julgamento deve seguir em frente.

Antes das eleições de 2020, havia sido relatado que Trump planejava declarar vitória precocemente. Bannon disse que Trump planejava “aproveitar” a probabilidade de que os votos por correio, de maioria democrata, fossem computados mais tarde do que votos presenciais, de maioria republicana.

Trump fez exatamente isso horas após a eleição, alegando: “Francamente, nós vencemos esta eleição”, mesmo quando milhões de cédulas ainda não foram contadas, e depois que a Fox News – corretamente – disse que Joe Biden ganhou no estado do Arizona.

Descrevendo um cenário em que Trump detinha uma liderança inicial em estados indecisos, Bannon disse: “Às 22h ou 23h Trump vai entrar no Salão Oval, e tuitar: ‘Eu sou o vencedor. Fim de jogo. Chupe isso.’”

O áudio, que tem quase uma hora de duração, foi gravado durante uma reunião entre Bannon e apoiadores de Guo Wengui, um magnata chinês exilado para quem Bannon ajudou a lançar uma série de websites de direita.

Na reunião, Bannon disse que os partidários democratas eram mais propensos do que os republicanos a votar pelo correio, o que significa que seus votos seriam contados mais tarde. Isso levaria a uma percepção pública de que Trump estava ganhando a eleição, de acordo com o áudio. Os democratas teriam “uma desvantagem natural”, disse Bannon.

“E Trump vai tirar vantagem disso. Essa é a nossa estratégia. Ele vai se declarar um vencedor.”

“Então, quando você acordar na quarta-feira de manhã, será uma tempestade de fogo”, disse Bannon.

“Você vai ter antifa, doido. A mídia, louca. Os tribunais estão loucos. E Trump vai ficar sentado lá zombando, tuitando: ‘Você perdeu. Eu sou o vencedor. Eu sou o rei.'”

No entanto, Trump, o único presidente dos Estados Unidos a sofrer impeachment duas vezes, perdeu a eleição: Biden ganhou 306 votos eleitorais contra 232 de Trump. Cerca de 81,3 milhões de pessoas votaram em Biden, em comparação com 74,2 milhões em Trump.