Steve Bannon se entrega ao FBI após denúncia por desacato

Ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, se entregou ao Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) na manhã desta segunda-feira, 15, após ser indiciado por se recusar a cooperar com o Comitê do Congresso que investiga a invasão do Capitólio de 6 de janeiro.

Ele chegou ao escritório do FBI, em Washington, cercado por jornalistas e se dirigiu a uma das câmeras dizendo que estava “derrubando o governo Biden”.

Bannon foi acusado no último dia 19 pelo Departamento de Justiça americano por se recusar a depor e a entregar documentos que auxiliassem nas investigações, com cada acusação podendo levar a um ano de prisão.

O ex-assessor deverá comparecer ao tribunal já na tarde desta segunda e será julgado por um juiz distrital nomeado por Trump. Pouco antes de se entregar, ele foi às redes sociais pedir para que seus apoiadores mantenham o foco e que “não tirem os olhos do que tem sido feito todos os dias”.

Em outubro, o Comitê do Congresso intimou Bannon a depor e pediu uma série de documentos, mas ele alegou estar protegido por privilégios executivos mesmo não fazendo mais parte do corpo de funcionários da Casa Branca. Além disso, Trump teria instruído quatro ex-assessores a não testemunhar no Congresso.

Os democratas acusam o estrategista de atrasar a investigação sobre a invasão protagonizada por apoiadores de Trump. A multidão que invadiu o Capitólio tentou impedir que o Congresso certificasse a vitória de Joe Biden na eleição presidencial.