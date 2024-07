Starmer é oficializado premiê após reunião com rei Charles em Buckingham

Líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer é oficialmente o novo primeiro-ministro do Reino Unido, após uma reunião nesta sexta-feira, 5, com o rei Charles III. No Palácio de Buckingham, o político recebeu do monarca a missão de formar um novo governo, o primeiro trabalhista depois de 14 anos de poder dos conservadores.

“O rei recebeu hoje em audiência o honorável deputado Keir Starmer e solicitou que formasse uma nova administração. Sir Keir aceitou a oferta de Sua Majestade e beijou as mãos ao ser nomeado primeiro-ministro e primeiro-lorde do Tesouro”, informou o Palácio de Buckingham em nota.

Na última atualização da contagem dos votos da eleição de quinta-feira, os trabalhistas já haviam conquistado 412 assentos, bem mais do que os 326 necessários para governar com maioria absoluta. Starmer sucede como premiê o conservador Rishi Sunak, que mais cedo apresentou sua renúncia ao rei Charles, depois de ver seu partido minguar e ficar com 120 cadeiras.

Primeiro discurso como premiê

Em seu primeiro discurso como novo primeiro-ministro, do lado de fora da sede do governo, em Downing Street, Starmer prometeu reconstruir o país “tijolo por tijolo e afirmou que “a política pode ser uma força para o bem”.

“Quer você tenha votado no Partido Trabalhista ou não – na verdade, especialmente se você não votou – eu lhe digo diretamente, meu governo irá servi-lo”.

À pequena multidão reunida para seu discurso, afirmou que, por muito tempo, os olhos foram fechados enquanto “milhões caíram em maior insegurança”. Ele menciona que as pessoas estão trabalhando duro e fazendo a coisa certa, mas quando “as câmeras param de rodar, suas vidas são ignoradas”.

“Quero dizer muito claramente a essas pessoas – não desta vez”, disse.

Socialista militante de 61 anos convertido em parlamentar pragmático, famoso por mudar de opinião conforme os interesses do momento (apelido: Camaleão), Starmer assumiu o comando dos trabalhistas em 2019 por ser o exato oposto do então líder Jeremy Corbyn, um ultraesquerdista frequentemente acusado de antissemitismo, que levou o partido a sua pior derrota eleitoral em oitenta anos.

Uma vez na liderança, Starmer tratou de expurgar as alas à esquerda, direcionou a sigla para o centro e abraçou bandeiras do outro lado particularmente caras ao eleitorado, como a repressão à imigração ilegal.

Cenário desfavorável

Por que, em cenário tão desfavorável, Sunak resolveu antecipar as eleições programadas inicialmente para o fim do ano? Segundo especialistas, por desespero — se arrastasse a agonia, seu partido iria sangrar mais ainda.

+ A ‘política do desespero’ que paira sobre EUA, França e Reino Unido

O primeiro-ministro aproveitou a volta da inflação ao aceitável patamar de 2% em maio (eram 11% em 2022, quando ele assumiu, a maior em quarenta anos) e a dificultosa aprovação de seu projeto anti-imigração, calcado na deportação de indesejáveis para Ruanda, para convocar uma eleição em que a derrota é certa, na esperança de se sair um pouco melhor do que indicam as pesquisas e evitar um vexame total.

A principal estratégia dos trabalhistas nesta eleição foi bater no Partido Conservador – o que não é muito difícil. O Serviço Nacional de Saúde, que já foi um orgulho britânico e passou por seguidos cortes de verba nos governos conservadores, 40% dos pacientes aguardam mais de quatro horas por atendimento nos prontos-socorros e a internação em hospitais pode levar até doze horas.

O Brexit, do qual a maioria dos apoiadores de 2016 hoje se arrepende, não trouxe o impulso esperado — pelo contrário, a economia estagnada reduz a produtividade a seu nível mais baixo desde a Revolução Industrial, a renda média dos britânicos é hoje 43% menor do que a dos americanos, a crise imobiliária faz com que o número de sem-teto no país seja o mais alto do mundo desenvolvido e o crescimento médio do PIB, do divórcio da União Europeia até 2025, deve ser de parco 0,8%.

Responsáveis maiores pelo declínio, os conservadores se dividiram e uma ala mais à direita vive em pé de guerra com os colegas mais tradicionais. As brigas internas paralisaram e derrubaram governos — foram cinco em oito anos.

Uma vez no poder, os trabalhistas falam em trazer de volta o crescimento através de uma nova política industrial, marcada por subsídios e proteção contra a concorrência externa, mas não pretendem se desviar da austeridade em vigor e avisam que vão aumentar impostos — só garantem mesmo a manutenção do imposto de renda como está. “Starmer fez propostas realistas, semelhantes às dos conservadores”, disse Steven Fielding, professor de história política da Universidade de Nottingham, em entrevista a VEJA.