Vídeo: Soldados russos atiram contra manifestantes em Kherson

Soldados russos utilizaram bombas de efeito moral e tiros para dispersar um protesto na cidade de Kherson, na Ucrânia, nesta segunda-feira (21), disseram autoridades ucranianas.

Vídeos do momento mostram centenas de manifestantes se aproximando de uma praça da cidade antes de serem obrigados a fugir após barulhos de disparos. Estrondos e nuvens de fumaça também puderam ser vistos.

“As forças de segurança russas correram e começaram a atirar granadas de efeito moral na multidão”, disse o serviço de imprensa das Forças Armadas ucranianas em comunicado.

Em outro vídeo, divulgado pela CNN, é possível ver um grupo de pessoas caminhando em direção à praça antes de serem parados por uma explosão. Na sequência, os manifestantes começam a fugir após ouvir barulhos de tiros. De acordo com o órgão de imprensa, pelo menos uma pessoa ficou ferida, sem maiores detalhes de como esses ferimentos ocorreram.

A new video to CNN shows an explosion and gunfire during what appears to be a peaceful protest in Kherson, Ukraine. At least one person has been reported injured in the incident. pic.twitter.com/CHOWJR8rzk

— CNN (@CNN) March 21, 2022