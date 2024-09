Soldados israelenses são filmados empurrando corpos de telhado na Cisjordânia

Soldados israelenses foram filmados empurrando três corpos, aparentemente sem vida, do telhado de um prédio nesta quinta-feira, 19, durante um ataque à Cisjordânia, território palestino parcialmente ocupado por militares israelenses e colonos judeus. As imagens obtidas pela agência de notícias Associated Press mostram três militares empurrando e chutando os corpos até eles caírem do telhado, em um edifício anteriormente cercado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) e atacado com granadas antitanque.

O incidente ocorreu na cidade de Qabatiya, no norte da Cisjordânia, onde o exército de Israel tem conduzido operações militares desde agosto. Os ataques já deixaram dezenas de pessoas mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina afirmou que o episódio revela a “brutalidade” do exército israelense. O secretário-geral da Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghoti, disse à emissora catari Al Jazeera que não tinha certeza se os soldados israelenses haviam verificado se as pessoas que eles jogaram do telhado “ainda estavam vivas ou não”.

As FDI classificaram o incidente como “grave”, alegando que as ações não condizem com os valores da instituição. No entanto, não afirmaram se os soldados envolvidos seriam investigados.

De acordo com o direito internacional, militares devem garantir um tratamento digno aos corpos de pessoas mortas em conflito, mesmo os de combatentes inimigos.

Ataques na Cisjordânia

As imagens foram capturadas menos de um mês após Israel realizar uma operação de nove dias na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Ao todo, 37 pessoas foram assassinadas na incursão, incluindo um soldado israelense.

Durante o ataque a Qabatiya, os militares israelenses também bombardearam um veículo próximo a um complexo comercial, incendiando-o e matando dois jovens, segundo a agência de notícias Wafa.

Israel, por sua vez, alegou que suas tropas mataram sete militantes, sendo quatro durante um tiroteio e três em um ataque aéreo contra um veículo que transportava indivíduos que haviam disparado contra seus soldados.

Mais de 700 palestinos foram mortos por ataques israelenses na Cisjordânia desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro do ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Israel afirma que os ataques são necessários para eliminar militantes extremistas da região.