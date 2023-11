Soldados atacam 450 alvos ligados ao Hamas e capturam reduto em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta segunda-feira, 6, que tropas terrestres capturaram um reduto do Hamas durante a noite, e que cerca de 450 locais pertencentes ao grupo terrorista foram atingidos, enquanto a ofensiva por terra de Israel na Faixa de Gaza se intensifica.

De acordo com as FDI, o complexo continha postos de observação, campos de treinamento e túneis subterrâneos. Além disso, os soldados israelenses teriam matado “vários agentes” do Hamas durante a captura do local.

Em outras batalhas no território palestino, as FDI disseram que vários comandantes de campo do grupo palestino foram mortos. Um ataque aéreo, por exemplo, teria matado Jamal Musa, chefe das operações especiais do Hamas. Desde o início da guerra, mais de uma dúzia de comandantes de campo do Hamas, a nível de batalhão e brigada, caíram, segundo Israel.

Enquanto os militares israelenses afirmaram estarem concentrados em matar líderes importantes do Hamas, a Marinha também realizou ofensivas contra locais ligados ao grupo terrorista, incluindo centros de comando, centros de lançamento de mísseis guiados anti-tanque e postos de observação.

Também nesta segunda-feira, as FDI comunicaram que bombardeios no norte da Faixa de Gaza causaram “danos significativos” à rede de túneis subterrâneos dos terroristas. Os militares afirmaram que estavam realizando “ataques generalizados contra infraestruturas terroristas, subterrâneas e ao ar livre”. O Hamas descreveu os ataques como “bombardeios intensos”.

Em relação à operação por terra, Tel Aviv afirmou que intensificou seus esforços logísticos para reabastecer os soldados que operam na Faixa de Gaza. Segundo as FDI, comboios entram em Gaza diariamente para fornecer munições, equipamentos, alimentos, água, combustível e suprimentos médicos.

“Todas as noites entram comboios”, disse o comandante do Corpo de Logística das FDI, Haim Malki. “Certificamo-nos de fornecer a cada soldado o equipamento certo”, completou, detalhando os suprimentos, mas sem especificar o número: balas, morteiros, cartuchos de tanques, mais de um milhão de litros de combustível, dezenas de milhares de toneladas de alimentos e milhares de litros de água.

