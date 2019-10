Soldado russo mata oito militares em base na Sibéria

Um soldado que servia há quatro meses nas Forças Armadas da Rússia matou a tiros oito militares e feriu outros dois em uma base militar no leste da Sibéria nesta sexta-feira, 25, informou o ministério da Defesa russo.

O suspeito já foi preso, mas ainda não teve seu nome revelado. Ele, que foi descrito como “um jovem” pela imprensa local, seria o responsável por guardar a base no momento das mortes.

As autoridades locais iniciaram investigações sobre o caso. Segundo o Ministério da Defesa, a motivação do ataque teria sido “um colapso nervoso devido a problemas pessoais sem relação com os seus deveres militares”.

De acordo o jornal britânico The Telegraph, o ministro da Defesa revelou que o incidente ocorreu em Gorny, na parte oriental da Sibéria. A pequena vila que mal abriga 50.000 habitantes fica a cerca de 4.500 quilômetros da capital Moscou. Os disparos ocorreram em um momento de troca de guardas.

O serviço militar é obrigatório na Rússia para cidadãos do sexo masculino entre 18 e 27 anos. Eles normalmente servem por 12 meses, e podem assinar um contrato para continuar nas Forças Armadas depois.

Nos anos 2000, grupos de direitos humanos denunciaram muitos casos de violência e bullying contra novos recrutas do Exército. Atualmente, a Rússia afirma que modernizou seus padrões e conseguiu combater esses casos.