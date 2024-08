Soldado norte-coreano atravessa a pé a fronteira militarizada com Coreia do Sul

Um soldado norte-coreano desertou para a Coreia do Sul na manhã desta terça-feira, 20, ao atravessar a pé a fronteira militarizada na parte leste da Península Coreana, informou o Exército sul-coreano.

O desertor foi detido por guardas sul-coreanos em Goseong, a cerca de 160 quilômetros a nordeste de Seul, informou a agência de notícias Yonhap. Ele estava vestindo com uniforme militar norte-coreano e foi identificado como um sargento.

Os militares afirmaram que o caso está sendo investigado e, por isso, “não podem confirmar o processo detalhado da deserção” ou as motivações e objetivos do desertor. A deserção acontece cerca de duas semanas depois de outro cidadão norte-coreano cruzar a fronteira perto da costa oeste do país.

Deserções norte-coreanas

Desde que a Coreia do Norte fechou suas fronteiras para evitar a propagação da Covid-19 em 2020, o número de deserções diminuiu significativamente. Com a flexibilização dos controles de fronteira no ano passado, no entanto, o número quase triplicou, chegando a 196, contra 67 em 2022.

As últimas deserções acontecem em um momento de tensão entre as duas Coreias, com a suspensão do pacto militar entre os países devido ao envio de balões com lixo e fezes para a fronteira sul-coreana, além do estreitamento dos laços entre o ditador norte-coreano Kim Jong-un e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O cruzamento da fronteira norte-coreana é considerado arriscado e acontece raramente. A maioria dos fugitivos fazem a viagem para a China e outros países da região antes de irem para a Coreia do Sul.