Soldado autor de massacre na Tailândia é morto pela polícia O atirador foi encontrado apenas 17 horas depois do início da matança Por Da Redação - 9 fev 2020, 11h36

A polícia da Tailândia informou neste domingo (9) que matou o soldado que assassinou 26 pessoas e deixou outras 57 feridas em ataques a tiros neste sábado (8) na cidade de Korat, a cerca de 250 quilômetros de Bangcoc. O atirador foi morto apenas 17 horas depois do início da matança. Houve trocas intensas de tiros na operação, na madrugada neste domingo, e um policial também morreu. Segundo o primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-ocha, oito feridos seguem em estado grave e 25 já tiveram alta.

No sábado, dia do crime, o autor dos disparos roubou um veículo militar e publicou, nas redes sociais, fotos e vídeos dele vestido de uniforme e disparando na cidade de Korat. Imagens e vídeos publicados on-line mostravam cenas de pânico e pessoas fugindo apavoradas sob o barulho de uma arma automática.

A Tailândia é um dos países com maior percentual de pessoas com posse de armas do mundo.