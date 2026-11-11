Soldado americano é preso no Reino Unido sob suspeita de espionagem para a Rússia

Um militar do Exército dos Estados Unidos destacado na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi preso na terça-feira, 10, no Reino Unido, sob suspeita de espionagem em favor da Rússia. O soldado, de 41 anos, foi detido nas proximidades de Gloucester, no sudoeste da Inglaterra, em uma operação conduzida pela polícia antiterrorista britânica em colaboração com autoridades americanas, incluindo o FBI.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, o militar é investigado por suspeita de obter ou divulgar informações protegidas e de prestar assistência a um serviço de inteligência estrangeiro — duas infrações previstas na Lei de Segurança Nacional britânica. Ele permanece sob custódia em uma delegacia de Londres. Durante a investigação, os agentes realizaram buscas em dois endereços no condado de Gloucestershire. A legislação permite que suspeitos sejam mantidos detidos por até 14 dias sem acusação formal.

Embora as autoridades não tenham divulgado a identidade do militar, um representante da Otan confirmou à CNN que ele integrava o Corpo Aliado de Reação Rápida (ARRC, na sigla em inglês), unidade multinacional liderada pelo Exército britânico e sediada em Gloucester. A estrutura pode ser mobilizada em diferentes regiões da Europa e do mundo, sob o comando operacional da aliança militar.

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Em comunicado, o general de brigada Sean Stinchon, comandante do Comando de Contrainteligência do Exército americano, afirmou que o militar ocupava uma posição de responsabilidade e tinha acesso a informações sensíveis. Um representante do governo dos Estados Unidos acrescentou que ele era um oficial de nível intermediário ou superior, categoria que abrange as patentes de major, tenente-coronel e coronel.

O diretor do FBI, Kash Patel, também confirmou que a prisão envolve suspeitas de espionagem. Segundo ele, a investigação busca apurar possíveis ações que comprometam a segurança nacional americana e a de seus aliados.

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Rússia nega envolvimento

Questionado sobre o caso nesta quarta-feira, 11, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou qualquer participação de Moscou. “Não temos nenhuma relação com isso”, afirmou a jornalistas, acrescentando que o governo russo desconhece as circunstâncias da investigação.

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A prisão ocorre em meio ao aumento das tensões entre a Rússia e países ocidentais desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Nos últimos anos, governos europeus e americanos têm acusado Moscou de promover operações de espionagem e ações de desestabilização em seus territórios, inclusive com o objetivo de enfraquecer o apoio internacional a Kiev.

Outros casos investigados no Reino Unido

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A polícia antiterrorista britânica também apura recentemente outros episódios envolvendo instalações militares utilizadas pelas forças americanas no país. Em setembro, cinco homens foram presos nas proximidades da base aérea de RAF Fairford, usada pelos Estados Unidos em operações militares. Posteriormente, dois cidadãos britânicos foram formalmente acusados de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, sob suspeita de prestar assistência ao Irã. Teerã negou envolvimento no episódio.

Em outubro, dois cidadãos letões foram detidos dentro de outra base da Força Aérea britânica utilizada por militares americanos. As autoridades também abriram uma investigação sobre o caso.

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A Polícia Metropolitana, porém, ressaltou que a prisão do soldado americano suspeito de espionagem para a Rússia não tem relação com nenhuma das outras investigações antiterroristas em andamento no Reino Unido.