Um executivo do jornal americano The New York Times foi morto a tiros na Califórnia, supostamente pelos pais de sua esposa, que foram presos por suspeita de homicídio. Jonathan McKinsey, 40, diretor do setor de engenharia de jogos do jornal, foi encontrado morto na tarde de sábado, 26, com vários ferimentos a bala em um estacionamento em Dublin, a 56 km de São Francisco, segundo informou a polícia.

Seus sogros, Shouyong Zhang e Shili Chen, ambos de 77 anos, foram presos em conexão com o caso e enfrentam várias acusações, incluindo homicídio em primeiro grau. Testemunhas disseram à emissora KGO-TV terem ouvido uma rajada de tiros antes de encontrarem a vítima morta.

Shouyong Zhang e Shili Chen foram presos minutos depois por um policial que passava pelo local. Segundo outra testemunha, o casal permaneceu na área após o incidente. Segundo o New York Times, documentos judiciais do Condado de Alameda mostram que a esposa de McKinsey, Candice Jang, entrou com um pedido de medida protetiva alegando violência doméstica em outubro de 2025.

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Em dezembro passado, McKinsey entrou com um pedido de medida protetiva contra sua esposa, alegando violência doméstica. Ele também havia apresentado um pedido de divórcio. Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente Continua após a publicidade