Socialista Nithya Raman vence eleição para prefeitura de Los Angeles

A vereadora democrata Nithya Raman, de 45 anos, venceu nesta quinta-feira, 5, a eleição para a prefeitura de Los Angeles, nos Estados Unidos, ao derrotar a atual prefeita, Karen Bass, do mesmo partido, que buscava a reeleição.

Com a apuração ainda em andamento, dados divulgados pela agência de notícias Associated Press apontavam 52,7% dos votos para Raman, contra 47,3% para Bass. A prefeita reconheceu a derrota, telefonou para cumprimentar a adversária e prometeu uma transição tranquila. Raman será a primeira candidata a retirar do cargo um prefeito da cidade em mais de duas décadas.

“Eu amo esta cidade e amo seu povo. E mal posso esperar para começar a construir um futuro melhor junto com todos vocês”, disse ela em uma declaração em vídeo após sua vitória.

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Urbanista nascida na Índia e vereadora desde 2020, Raman entrou na disputa poucas horas antes do fim do prazo de inscrição, depois de ter declarado apoio à reeleição de Bass. Sua candidatura ganhou força ao longo da campanha e recebeu o apoio dos Socialistas Democráticos da América, um grupo político de esquerda que mobilizou voluntários para conversar com eleitores. A trajetória da candidata também rendeu comparações com a do prefeito socialista de Nova York, Zohran Mamdani, ligado à mesma organização.

Durante a campanha, Raman prometeu ampliar o acesso à moradia, melhorar os serviços públicos e enfrentar o problema da população em situação de rua. Segundo a agência Reuters, cerca de 44.000 pessoas estavam sem moradia em Los Angeles em 2025, das quais aproximadamente 27.000 viviam nas ruas, em veículos ou em acampamentos. A prefeita eleita prometeu reduzir pela metade o número de pessoas que dormem nesses acampamentos até 2028, quando a cidade sediará os Jogos Olímpicos.

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Bass, que assumiu a prefeitura em 2022, enfrentou críticas pela resposta de sua gestão aos incêndios que atingiram a região em janeiro de 2025. A prefeita estava no exterior quando começou o incêndio de Palisades, que deixou 12 mortos e destruiu mais de 6.800 construções. Ela também foi cobrada pelos avanços considerados insuficientes no enfrentamento da crise de moradia. Raman deve assumir o cargo em dezembro.

A vitória de Raman ocorre na mesma semana em que os democratas retomaram o controle do Congresso dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro. É mais um sinal da força eleitoral do campo progressista no país.