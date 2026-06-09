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Sobrevivente do voo dos Andes relata intrigante conversa de filho

Aos 74 anos, Gustavo Zerbino é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 11h00
Homem idoso de óculos e barba grisalha, vestindo camisa polo azul marinho com trevo verde, sentado em poltrona de couro marrom, sorrindo levemente. Ao fundo, painel de madeira com desenhos brancos de veados e corações, e uma planta verde
Aos 74 anos, Gustavo Zerbino é o convidado do programa semanal da coluna GENTE -  (Reprodução/VEJA)
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Gustavo Zerbino, em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), recorda como sobreviveu ao voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu na Cordilheira dos Andes em 1972 e inspirou o filme A Sociedade da Neve, da Netflix. O médico e palestrante recorda um diálogo que o filho pequeno teve com um amigo da escola, sobre a coragem daquele grupo em comer carne humana como forma de se manterem vivos à espera de um resgate.

“‘Seu pai esteve na montanha?’. ‘Sim’. ‘Fazia muito frio?’. ‘Sim, fazia muito frio’. ‘E o que eles comiam?’.  E meu filho, com 6 anos, respondeu: ‘Muito boa pergunta. Eles estavam tão fracos, tão fracos, que para subir a montanha pediram emprestados os músculos dos amigos mortos’. Olha como ele contou bonito: ‘Eles pediram emprestado os músculos dos amigos para subir a montanha’.  Esse foi o pacto de amor que fizemos. E é maravilhoso”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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