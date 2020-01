Sobe para três o número de mortos em incêndios na Austrália

Uma terceira pessoa teve a morte confirmada nesta quarta-feira em incêndios devastadores que assolaram a costa sudeste da Austrália nesta semana. Uma quarta pessoa estava desaparecida. Navios da Marinha ajudam na evacuação da população.

Acredita-se que pelo menos 15 pessoas tenham morrido e dezenas continuavam desaparecidas depois de semanas de incêndios que têm devastado a costa leste do país, grande parte atingida por três anos de seca.

Com temperaturas elevadas, colunas de fogo e fumaça enegreceram cidades inteiras na segunda e terça-feira, forçando milhares de moradores e turistas a procurar abrigo nas praias. Muitos ficaram em águas rasas para escapar das chamas.

Incêndios florestais destruíram mais de 4 milhões de hectares e novos focos ocorrem quase diariamente. Em dia de tempo um pouco mais frio, o país contabilizou os danos dos incêndios, embora ainda existam mais de cem focos somente no estado de Nova Gales do Sul. Há milhares de bombeiros no local.

O corpo de um homem foi encontrado em um carro queimado no início desta quarta-feira, na costa sul de Nova Gales do Sul, depois que equipes de emergência começaram a chegar às áreas mais danificadas. A polícia prevê que o número de mortos aumentará.

“Infelizmente, podemos relatar hoje que a polícia confirmou mais três mortes como resultado dos incêndios na costa sul”, disse Gary Worboys, vice-comissário da polícia de NSW, a repórteres em Sydney.