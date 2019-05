Sobe para 51 número de mortos em ataques a mesquitas da Nova Zelândia

Subiu para 51 o número de mortos no atentado terrorista contra mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, ocorrido no último dia 15 de março. Nesta sexta-feira 3, a premiê do país, Jacinda Armen, informou que o cidadão turco Zekeriya Tuyan morreu na UTI de um hospital na cidade.

Tuyan foi uma das pessoas atingidas no massacre, que tem como autor confesso o supremacista australiano Brenton Tarrant. Na ocasião, ele transmitiu ao vivo nas redes sociais a ação de 17 minutos na qual invadiu duas mesquitas e disparou contra muçulmanos que faziam orações.

Em decorrência do atentado, a Nova Zelândia proibiu a venda de armas semiautomáticas em seu território, salvo casos em que há permissão expressa pela polícia.

O país também instalou uma comissão para que serviços de inteligência locais repensem a vigilância de pessoas e grupos de extrema direita.

No último domingo de Páscoa, uma série de ataques a igrejas católicas deixou ao menos 250 mortos no Sri Lanka, em ataque que, de acordo com autoridades do país, foi promovido como “uma represália” ao massacre contra muçulmanos em Christchurch.