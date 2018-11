Sobe para 50 o número de mortos em incêndios na Califórnia

O número de mortos no pior incêndio da história da Califórnia subiu para 50 após autoridades americanas informarem nesta terça-feira (13) que encontraram mais seis corpos na conflagração ativa ao norte do estado.

Em entrevista coletiva, o xerife do condado de Butte, Kory Honea, afirmou que pediu o apoio de 100 reservistas da Guarda Nacional dos Estados Unidos nas tarefas de localização de desaparecidos. O último número de pessoas procuradas confirmado pelas autoridades era de aproximadamente 200.

O chamado “Camp Fire“, que está situado 280 quilômetros ao nordeste de São Francisco e engoliu totalmente a cidade de Paradise (de 26.000 habitantes), já é, com 48 mortos, o mais mortífero da história do estado, além do mais destrutivo por ter arrasado 8.917 edifícios.

Outras duas vítimas morreram no incêndio que queima no sul do estado, perto de Los Angeles. Os corpos foram achados carbonizados dentro do veículo no qual tinham tentado escapar das chamas.

Cidade de aposentados arrasada

Paradise, a cidade que ficou completamente arrasada pela conflagração, se encontra aos pés da Sierra Nevada, em meio a um clima seco e ensolarado que atraiu muitos aposentados. O número de habitantes triplicou em 50 anos.

Meios de comunicação locais apontaram que muitas das pessoas que permanecem desaparecidas são idosos, alguns com mobilidade reduzida, o que teria dificultado sua evacuação.

O incêndio começou na manhã de quinta-feira (8) por causas ainda desconhecidas e desde então se alastrou por 52.600 hectares. A última chuva na área aconteceu há mais de 200 dias, informou a polícia local.

Por enquanto, os bombeiros conseguiram conter apenas 35% das chamas desse incêndio.