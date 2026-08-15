Sobe para 47 o número de mortos em terremoto na Indonésia
Segundo Agência Nacional de Gestão de Desastres, mais de 345 casas foram danificadas, além de 87 escolas e 18 unidades de saúde
O número de mortos no terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a província de Nusa Tenggara Oriental, na Indonésia, subiu para 47, segundo balanço parcial da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio). O tremor ocorreu às 4h58 (no horário local) deste sábado, 15, e ao menos 2 000 pessoas evacuaram o local por meios próprios.
De acordo com a BNPB, agentes prestaram atendimento médico aos feridos — o número divulgado até o momento é de dois graves e 11 leves — e colaboraram com a evacuação de moradores.
Após o terremoto, foram registrados vários tremores secundários, incluindo dois de magnitude 6,2 (às 5h13 e às 5h28) e outro de magnitude 5,6 (às 5h37). A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) chegou a emitir um alerta para a possibilidade de tsunami, mas ele foi desativado horas depois.
O levantamento aponta que 157 imóveis tiveram danos severos e 41 apresentaram danos moderados. Outras 148 casas foram levemente danificadas pelo abalo, totalizando 346 casas atingidas.
“Instalações públicas também foram danificadas, incluindo 87 escolas, 18 unidades de saúde, cinco locais de culto, seis escritórios e diversas outras instalações públicas”, disse, em comunicado, a agência.
Os tremores foram sentidos em outras regiões do país, como Regência e Cidade de Bima, na província de Nusa Tenggara Ocidental, e Regência das Ilhas Selayar, na província de Sulawesi do Sul, segundo o órgão.
“Nas Ilhas Selayar, a Agência Regional de Gestão de Desastres da Cidade de Bima (BPBD) estabeleceu postos de evacuação em três locais. Os centros de evacuação estão localizados nos distritos de Pasirmarannu, Pasilambena e Takabonerate.”
Para auxiliar as áreas afetadas, a Força Aérea da Indonésia deu início ao transporte de pacotes de ajuda humanitária, totalizando 50 000 itens.
Outro tremor
Ainda neste sábado, às 17h54 do horário local, outro terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Regência de Simalungun, na província de Sumatra do Norte, mas não há relatos de vítimas.
“Equipes foram mobilizadas para avaliar o impacto e as possíveis vítimas decorrentes deste incidente”, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres.
Terremotos na Indonésia
A Indonésia e os países vizinhos registram terremotos com frequência devido à localização no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do oceano Pacífico.
No início de julho, um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o leste do arquipélago, sem causar vítimas nem danos significativos.
Em 2018, cerca de 2.200 pessoas morreram em Palu, cidade de aproximadamente 400 mil habitantes e capital da província de Sulawesi Central, após um terremoto de magnitude 7,5 seguido por um tsunami. /Com informações da AFP