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Sobe para 47 o número de mortos em terremoto na Indonésia

Segundo Agência Nacional de Gestão de Desastres, mais de 345 casas foram danificadas, além de 87 escolas e 18 unidades de saúde

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 13h41 | Atualizado em 15 ago 2026, 13h54
Edifício amarelo de dois andares parcialmente desabado, inclinado para a direita, com escombros no chão. Ao lado, uma loja azul intacta e outras construções simples à esquerda, sob céu claro
Imóveis atingidos pelo terremoto de magnitude 7,7 na Indonésia (Agência Regional de Gestão de Desastres da Regência de Manggarai Oriental/Reprodução)
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O número de mortos no terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a província de Nusa Tenggara Oriental, na Indonésia, subiu para 47, segundo balanço parcial da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio). O tremor ocorreu às 4h58 (no horário local) deste sábado, 15, e ao menos 2 000 pessoas evacuaram o local por meios próprios.

De acordo com a BNPB, agentes prestaram atendimento médico aos feridos — o número divulgado até o momento é de dois graves e 11 leves — e colaboraram com a evacuação de moradores.

Após o terremoto, foram registrados vários tremores secundários, incluindo dois de magnitude 6,2 (às 5h13 e às 5h28) e outro de magnitude 5,6 (às 5h37). A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) chegou a emitir um alerta para a possibilidade de tsunami, mas ele foi desativado horas depois.

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O levantamento aponta que 157 imóveis tiveram danos severos e 41 apresentaram danos moderados. Outras 148 casas foram levemente danificadas pelo abalo, totalizando 346 casas atingidas.

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“Instalações públicas também foram danificadas, incluindo 87 escolas, 18 unidades de saúde, cinco locais de culto, seis escritórios e diversas outras instalações públicas”, disse, em comunicado, a agência.

Os tremores foram sentidos em outras regiões do país, como Regência e Cidade de Bima, na província de Nusa Tenggara Ocidental, e Regência das Ilhas Selayar, na província de Sulawesi do Sul, segundo o órgão.

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“Nas Ilhas Selayar, a Agência Regional de Gestão de Desastres da Cidade de Bima (BPBD) estabeleceu postos de evacuação em três locais. Os centros de evacuação estão localizados nos distritos de Pasirmarannu, Pasilambena e Takabonerate.”

Para auxiliar as áreas afetadas, a Força Aérea da Indonésia deu início ao transporte de pacotes de ajuda humanitária, totalizando 50 000 itens.

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Outro tremor

Ainda neste sábado, às 17h54 do horário local, outro terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Regência de Simalungun, na província de Sumatra do Norte, mas não há relatos de vítimas.

“Equipes foram mobilizadas para avaliar o impacto e as possíveis vítimas decorrentes deste incidente”, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Terremotos na Indonésia

A Indonésia e os países vizinhos registram terremotos com frequência devido à localização no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, uma área de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do oceano Pacífico.

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No início de julho, um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o leste do arquipélago, sem causar vítimas nem danos significativos.

Em 2018, cerca de 2.200 pessoas morreram em Palu, cidade de aproximadamente 400 mil habitantes e capital da província de Sulawesi Central, após um terremoto de magnitude 7,5 seguido por um tsunami. /Com informações da AFP

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