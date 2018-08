Sobe para 43 o número de mortos em desabamento de ponte em Gênova

zoom_out_map 1 /28 Equipes de resgate procuram possíveis vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Valery Hache/AFP)

zoom_out_map 2 /28 Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade de Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 3 /28 Equipes de resgate procuram vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 4 /28 Equipes de resgate procuram vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Valery Hache/AFP)

zoom_out_map 5 /28 Corpo é carregado por equipes de resgate enquanto aguardam a chegada de ambulância, após queda de ponte em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Federico Scoppa/AFP)

zoom_out_map 6 /28 Ponte Morandi após entrar em colapso em Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 7 /28 Destroços da Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade de Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 8 /28 Trecho da ponte Morandi desaba na cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 9 /28 Equipes de resgate trabalham nos escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 10 /28 Equipes de resgate retiram um corpo dos escombros da Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 11 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 12 /28 Caminhão fica parado próximo ao local do desabamento da ponte Morandi em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 13 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 14 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 15 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 16 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 17 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 18 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 19 /28 Trecho da ponte Morandi desaba sobre a cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 20 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 21 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 22 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 23 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 24 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 25 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 26 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 27 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 28/28 Ponte Morandi em Gênova, na Itália (Wikipedia/Creative Commons)

O número de mortos no desabamento de um viaduto na cidade italiana de Gênova subiu para 43 neste sábado (18), após a confirmação da morte de um dos feridos que estava internado em estado grave. Trata-se de Marian Rosca, um motorista romeno de 36 anos.

Além disso, os bombeiros localizaram restos mortais entre os blocos de cimento que podem pertencer ao último desaparecido, um italiano morador de Gênova. Um veículo com outras três pessoas, um casal e a filha de 9 anos, também foi encontrado pelas equipes de resgate.

Embora não exista confirmação oficial por parte da Delegação de Governo de Gênova, os dados de Proteção Civil indicam que não há mais pessoas entre os escombros. Um alemão que era dado como desaparecido entrou em contato neste sábado com as autoridades italianas.

Ao longo do dia foi realizado o funeral de Estado de todas as vítimas, oficiado pelo cardeal e arcebispo de Gênova, Ángelo Bagnasco. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, e do primeiro-ministro, Giuseppe Conte.

(Com EFE)