Sobe para 259 número de mortes causadas por novo coronavírus

O número de mortos na China pelo novo coronavírus 2019 n-CoV subiu para 259 nesta sexta-feira, 31 (sábado, no horário chinês), após autoridades da província de Hubei confirmarem 46 vítimas fatais nas últimas 24 horas.

No relatório diário, a comissão de saúde da província, a mais afetada pela epidemia, indicou que o contágio em Hubei continua crescendo, com 1.347 novos casos diagnosticados. E todo país foram registrados mais 12.000 infectados pelo vírus.

“Estou cheio de culpa e remorso. Se eu tivesse tomado medidas restritivas antes, o resultado teria sido melhor do que é hoje”, disse Ma Guoqiang, secretário do Partido Comunista Chinês (PCC), em um caso incomum admissão de responsabilidade de um político chinês.

O embaixador chinês nas Nações Unidas em Genebra, Xu Chen, disse que “não há necessidade de entrar em pânico desnecessariamente ou tomar medidas excessivas” e observou que “a Organização Mundial da Saúde (OMS)” confia plenamente na China”.

Mais cedo nesta sexta, Reino Unido e Espanha confirmaram os primeiros casos do coronavírus. Nos Estados Unidos, após ser registrada a primeira transmissão interna, nenhum estrangeiro que tenha viajado à China nas últimas duas semanas poderão entrar no país. Já cidadãos norte-americanos que estiverem em área de risco serão colocados em quarentena por 14 dias.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou, nesta sexta-feira, 31, que investiga doze casos suspeitos de coronavírus em todo o país. Ainda não há quadros da infecção confirmados em território nacional, nem em outros países da América Latina.

Os casos estão nos estados de São Paulo (7), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina, Ceará e Paraná. No fim da tarde, ao ser questionado sobre a possível transferência dos brasileiros que estão na China, o presidente Jair Bolsonaro relatou dificuldades e que a evacuação só poderia ser feita se houvesse garantia de quarentena no País.

(com Reuters e AFP)