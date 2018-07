Sobe para 24 número de mortos em descarrilamento de trem na Turquia

O número de vítimas do acidente ocorrido no descarrilamento de um trem no domingo no noroeste da Turquia chegou a 24, informou o ministro de Saúde da país, Ahmet Demiracan. Dos 368 ocupantes do trem, 194 continuam hospitalizados, alguns deles em estado grave, enquanto os demais receberam alta.

O ministro disse que terminaram os trabalhos de busca e resgate das vítimas do acidente ocorrido perto da cidade de Sarilar às 17h20 (horário local) de domingo, quando cinco dos seis vagões do comboio saíram dos trilhos.

O trem, com 362 passageiros e seis tripulantes, fazia a rota entre Uzunkopru, perto da Grécia, e Istambul. As autoridades disseram que o acidente aconteceu devido a intensas chuvas que afetaram o solo e geraram deslizamentos que prejudicaram as ferrovias.

Devido ao fato de a região do acidente ser de difícil acesso para automóveis, são necessários helicópteros para transferir os feridos, enquanto vários homens dos serviços de emergência chegaram ao local com veículos 4×4.