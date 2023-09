Sob tensões com Pequim, Taiwan revela primeiro submarino de produção local

Taiwan revelou o seu primeiro submarino de fabricação local nesta quinta-feira, 28, celebrando um feito significativo enquanto Taipei trabalha para aumentar a sua dissuasão militar em meio à crescente ameaça apresentada por Pequim. A presidente Tsai Ing-wen participou de uma cerimônia no estaleiro no sul da cidade de Kaohsiung.

A cerimônia foi um momento significativo para Tsai, que lançou uma política de defesa emblemática para construir o primeiro submarino doméstico logo após assumir o cargo, em 2016. O submarino foi oficialmente chamado de “Narwhal” em inglês e “Hai Kun” em mandarim, o que pode ser traduzido livremente como “monstro marinho”.

“O submarino é uma importante realização do nosso compromisso concreto na defesa do nosso país. É também um equipamento importante para as nossas forças navais no desenvolvimento de estratégias de guerra assimétricas”, disse Tsai. “No passado, muitas pessoas pensavam que construir um submarino original seria uma tarefa impossível. Mas conseguimos.”

Durante o evento, jornalistas fizeram um tour pelo estaleiro do submarino, mas não foram autorizados a tirar fotos de perto por razões de segurança. Detalhes sobre o tamanho ou capacidade do navio também não foram divulgados.

Tsai afirmou que o projeto do submarino produzido localmente era “uma prioridade máxima” de sua administração. Agora, com a adição do “Narwhal”, Taiwan, que já possui dois submarinos de fabricação holandesa, vai ter um total de três submarinos até 2025.

O almirante Huang Shu-kuang, membro do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, disse que os submarinos vão ter um papel fundamental na prevenção de Pequim de conduzir um bloqueio naval contra a ilha. Embora o Estreito de Taiwan possa ser muito raso para a operação de submarinos, os navios podem ser mais úteis quando implantados no canal Bashi, que separa Taiwan das Filipinas, e nas águas entre Taipei e as ilhas mais ocidentais do Japão.

Segundo ele, os submarinos podem ajudar a limitar a projeção de poder militar da China, impedindo a passagem de navios chineses por esses dois pontos estratégicos para chegar ao oceano mais vasto. O navio deve entrar em testes de mar no próximo mês e em atividade no próximo ano.

Porém, quando questionado sobre o novo submarino taiwanês, o Ministério da Defesa da China comparou o navio a “um louva-a-deus tentando parar uma carruagem”, invocando uma expressão chinesa comum.

Taiwan tem enfatizado cada vez mais uma política de auto-suficiência de defesa, que tem visto a ilha acelerar o seu desenvolvimento de armas internas para modernizar as suas forças armadas e ser menos dependente de aquisições no exterior. O sucesso na construção do seu primeiro submarino pode aliviar algumas preocupações sobre a sua preparação militar.

A China alega que a ilha deve ser “unificada” com o continente chinês, pela força, se necessário, enquanto as autoridades taiwanesas rejeitam essas reivindicações territoriais. Nos últimos anos, caças, bombardeiros e aviões de vigilância chineses conduziram um número cada vez maior de missões em torno de Taiwan, enquanto navios de guerra também tem cruzado o Estreito de Taiwan com frequência.

