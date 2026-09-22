🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Sob novas guerras e tarifaços, líderes se reúnem em NY para Assembleia Geral da ONU

O presidente Lula manterá a tradição brasileira de realizar o discurso de abertura do evento nesta terça-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 08h39 | Atualizado em 22 set 2026, 10h47
Reunião da Assembleia Geral da ONU
Reunião da Assembleia Geral da ONU (Angela Weiss/AFP)
Continua após publicidade
Sob novas guerras e tarifaços, líderes se reúnem em NY para Assembleia Geral da ONU Priorizar nos meus resultados Google

Chefes de Estado, ministros, diplomatas e autoridades de diversos países estão reunidos em Nova York nesta terça-feira, 22, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que se estende até 28 de setembro. O tema escolhido para a 81ª edição do encontro é “Restaurando a confiança e administrando transformações: uma ONU que produza resultados para todos”.

As guerras devem ocupar boa parte das discussões. O conflito entre Rússia e Ucrânia continua sem perspectiva clara de solução e voltou a registrar uma escalada de ataques às vésperas da Assembleia. No Oriente Médio, a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã ampliou a instabilidade regional, afetou o mercado de energia e colocou novamente no centro do debate internacional a segurança de rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz. Gaza, Sudão, Congo, Mianmar e a ofensiva dos rebeldes hutis no entorno do Mar Vermelho também compõem uma longa lista de crises sobre a mesa. 

+ ONU denuncia crimes de guerra cometidos pelos EUA durante guerra no Irã

Siga
Continua após a publicidade

No campo econômico, a política comercial dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump, marcada pelo uso frequente de tarifas como instrumento de negociação, alimentou atritos com parceiros e adversários. Países aproveitam a passagem por Nova York para tentar destravar acordos.

A programação deste ano também deve abordar a defesa da democracia, o avanço da inteligência artificial e as mudanças climáticas, além da situação financeira da própria ONU, que perdeu espaço nas tentativas de mediar alguns dos principais conflitos atuais.

Continua após a publicidade

O debate ainda ocorre no último ano de António Guterres como secretário-geral da ONU, com seu segundo mandato previsto para terminar em 31 de dezembro. Nos bastidores, deve haver especulação sobre quem comandará a organização a seguir.

Discursos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manterá a tradição brasileira de realizar o discurso de abertura do evento nesta terça-feira. O chefe do Executivo deve tratar de temas como a defesa da soberania dos países, o combate à fome e à pobreza, mudanças climáticas, crime organizado e a necessidade de reforma das instituições multilaterais, especialmente do Conselho de Segurança da ONU.

Continua após a publicidade

+ Lula se reúne com prefeito de NY antes de Assembleia Geral da ONU

A previsão é que, logo após seu discurso de abertura, Lula retorne ao Brasil para retomar atividades de campanha na busca pela reeleição. O evento em Nova York ocorre a pouco menos de duas semanas do primeiro turno das eleições brasileiras, marcado para 4 de outubro.

Continua após a publicidade

Após a fala do presidente brasileiro, será a vez de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país anfitrião. Embora não exista uma reunião bilateral programada entre os dois, a agenda pode proporcionar um contato informal semelhante ao ocorrido no ano passado, quando os líderes trocaram algumas palavras nos bastidores antes de seus discursos.

Na quinta-feira 24, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, discursarão na Assembleia Geral, de acordo com uma lista preliminar.

Continua após a publicidade

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, fará sua estreia na ONU também na quinta-feira, enquanto o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro está preso a poucos quilômetros de distância, no Brooklyn.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Guerra
Guerra comercial
Luiz Inácio Lula da Silva
Nova York
ONU
ONU - Organização das Nações Unidas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).