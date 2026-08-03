Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Mundo

Sob críticas, Nova Zelândia aprova projeto de lei que transforma inglês em língua oficial do país

Opositores argumentam que a medida é um uso desnecessário de recursos

Por Luiza Zubelli 3 ago 2026, 15h36 | Atualizado em 3 ago 2026, 22h38
Vista panorâmica de Auckland, Nova Zelândia, com a Sky Tower à esquerda, arranha-céus e o porto ao fundo. Pessoas caminham em uma colina gramada em primeiro plano, sob um céu azul com nuvens esparsas
Auckland, maior cidade da Nova Zelândia e principal centro econômico e financeiro da ilha (Nazar Abbas/Getty Images)
Continua após publicidade
Sob críticas, Nova Zelândia aprova projeto de lei que transforma inglês em língua oficial do país Priorizar nos meus resultados Google

A Nova Zelândia aprovou, na semana passada, um projeto de lei para tornar o inglês uma língua oficial do país, junto com o maori e a língua de sinais neozelandesa. A medida foi amplamente ridicularizada pela oposição e por críticos que a consideram uma “perda de tempo”, uma vez que o inglês já é o idioma dominante no país.

Defendido pelo partido nacionalista “Nova Zelândia Primeiro”, o projeto visa transformar em lei o que já acontece há muito tempo. Segundo a deputada Casey Costello, a proposta é “curta e direta” e serve para esclarecer o status já consolidado do idioma, sem a necessidade de novas regras ou custos adicionais para o seu uso jurídico ou político.

A aprovação gerou forte resistência na Câmara dos Representantes. A deputada Tamatha Paul, do Partido Verde, classificou a medida como “simplesmente estúpida”, ressaltando que nem a Inglaterra possui o inglês como língua oficial formal. Um relatório da Comissão de Justiça da Nova Zelândia indicou que, das 1.601 manifestações recebidas, quase dois terços se opuseram ao projeto, argumentando que é um uso desnecessário de recursos e pode prejudicar direitos das línguas minoritárias, como o maori.

Siga

Contexto linguístico

Estatisticamente, a dominância do inglês é absoluta: mais de 95% da população (4,8 milhões de pessoas) falavam o idioma em 2023, enquanto apenas 4,3% falavam maori e 0,5% usavam a língua de sinais. Membros do Partido Trabalhista também ironizaram a votação. A deputada Camilla Belich chegou a questionar sarcasticamente se o governo não gostaria de legislar também sobre a “mudança das estações do ano”.

Continua após a publicidade

O maori era a língua principal da Nova Zelândia até a colonização britânica em 1840, tendo sido sistematicamente reprimida antes de ganhar status de proteção e programas de revitalização na década de 1980. Críticos da nova lei, como a deputada Tamatha Paul, temem que a oficialização do inglês possa ofuscar o reconhecimento histórico e os esforços de preservação da língua indígena, que foi “arrancada da boca de seus falantes nativos” no passado.

Publicidade
TAGS:
Nova Zelândia
projeto de lei
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).