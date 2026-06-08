Sob aplausos, Xi chega à Coreia do Norte para reforçar laço ‘invencível’ com Kim Jong-un
Esta é a primeira viagem internacional do presidente chinês em 2026
O presidente da China, Xi Jinping, chegou a Pyongyang nesta segunda-feira, 8, para sua primeira visita oficial à Coreia do Norte desde 2019, informou a agência de notícias estatal Xinhua. Ao desembarcar no aeroporto internacional da capital, Xi foi recebido pelo seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, e sua esposa, Ri Sol Ju, que sorriram e bateram palmas.
Em seguida, o mandatário chinês participou de uma cerimônia de boas-vindas na praça principal da capital, que contou com a presença de uma guarda de honra militar e milhares de pessoas. Segundo a mídia estatal chinesa, Xi salientou a Kim que estava disposto a trabalhar para fortalecer as relações entre os dois países.
“Estou disposto a trabalhar com o camarada Secretário-Geral para manter uma estreita comunicação estratégica, guiando continuamente a relação China-Coreia do Norte a novos patamares”, disse Xi. “Os dois lados devem fortalecer os intercâmbios em diplomacia, aplicação da lei e nas forças armadas.”
+ Trump choca ao dizer que pode falar com líder de Taiwan, em quebra de norma diplomática
Parceria ‘inquebrável’
Em uma cúpula nesta segunda, ele também expressou desejo de expandir a cooperação com a Coreia do Norte em uma gama de áreas, incluindo comércio, agricultura, construção e tecnologia, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV. Antes da visita oficial, o líder chinês afirmou que a amizade de Pequim com Pyongyang é “invencível”.
“Não importa como os tempos mudem ou como a situação internacional evolua, a amizade tradicional entre a China e a Coreia do Norte sempre permanecerá invencível”, disse Xi em um artigo publicado na primeira página do jornal norte-coreano Rodong Sinmun.
Kim, por sua vez, disse que a visita de Xi “demonstra claramente o quão inquebrável” é o relacionamento entre as nações. Esta é a primeira viagem internacional do mandatário chinês em 2026. Xi está acompanhado de sua esposa, Peng Liyuan; do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi; e de Cai Qi, o quinto na hierarquia do Partido Comunista Chinês, segundo a agência Xinhua.
No mês passado, Xi recebeu em Pequim o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.