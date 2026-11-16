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A Califórnia foi novamente atingida por ondas gigantes, de até 15 metros, que inundaram praias, vias e forçaram o fechamento de píeres populares. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou para o perigo, desaconselhando a aproximação do mar. O fenômeno El Niño tem contribuído para a intensidade das águas. Saiba mais sobre os impactos e alertas.

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A Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, foi atingida novamente por fortes ondas no domingo 15, que invadiram praias, inundaram vias e levaram ao fechamento de píeres populares entre turistas e moradores.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) emitiu um alerta para a região da Baía de São Francisco, afirmando que ondas poderiam alcançar 11 metros de altura. O aviso também falava no perigo de fortes correntes de retorno e fluxo de ondas desorganizadas.

“Fiquem fora da água, afastem-se das rochas e dos quebra-mares e nunca virem as costas para o oceano! ”, afirmou o serviço meteorológico nas redes sociais.

No sábado 14, ondas com mais de 15 metros de altura foram registradas no condado de San Mateo, onde moram muitos trabalhadores das empresas de big tech, por ser uma cidade próxima ao Vale do Silício.

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Mais ao sul, o gabinete do xerife do condado de Santa Cruz divulgou um aviso de evacuação nas proximidades da cidade costeira de Capitola, uma das localidades mais afetadas.

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Mesmo diante das condições de risco, os surfistas aproveitaram o mar na famosa praia de Mavericks, nas proximidades de Half Moon Bay, já popular entre os atletas que encaram ondas gigantes.

No sul do estado, enquanto isso, vários píeres tiveram o acesso interditado durante o fim de semana por causa da intensidade das águas. Entre eles estão os de Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach e Pacific Beach, em San Diego.

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Em La Jolla Cove, na região de San Diego, local conhecido pela presença de leões-marinhos, a água avançou além da faixa de areia e alcançou uma escadaria que dá acesso à praia.

As condições apresentaram melhora na tarde de domingo, mas meteorologistas advertiram que ondas elevadas ainda são esperadas na região durante toda a semana. O fenômeno climático super El Niño tem aquecido as águas do oceano, contribuindo para o aumento do volume de água do mar.