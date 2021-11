Só um em cada três moradores de Nova York voltaram ao trabalho presencial

Somente um em cada três trabalhadores de Nova York voltaram a trabalhar presencialmente após a eclosão da pandemia, segundo pesquisa divulgada pela organização Partnership for New York City nesta quarta-feira, 10.

De acordo com o levantamento, que ouviu 188 empresas da região, os empregadores esperam que 49% de seus funcionários retornem aos escritórios até o início de 2022.

A pesquisa aponta que o trabalho remoto deverá se estender para além da pandemia, o que pode reduzir a demanda por escritórios em Nova York.

O estudo mostra também que um terço dos empregadores espera que a necessidade de espaço seja diminuída nos próximos cinco anos, enquanto 13% acreditam que haverá uma diminuição da força de trabalho na cidade.

“O trabalho remoto veio para ficar. Os números indicam que haverá uma revisão na manutenção de escritórios e empregos em Nova York”, disse a presidente da organização.

Outro relatório, feito pela Controladoria do Estado, mostrou que o valor dos imóveis comerciais caiu 16,6% — o equivalente a 28,6 bilhões de dólares — reduzindo a receita de impostos em 1,7 bilhão de dólares no último ano fiscal.

O imposto sobre a propriedade comercial é a maior fonte de arrecadação da cidade e, se essa nova dinâmica se manter, o governo terá um desafio para equilibrar as contas.

Os proprietários dos imóveis acreditam em uma recuperação do setor e alegam que eventualmente os funcionários irão retornar.

Segundo a Partnership for New York City, é esperado para janeiro que 13% dos funcionários retornem aos escritórios cinco vezes por semana, 33% retornem três vezes por semana, 15% duas vezes e 7% uma vez.

Além disso, 21% pretendem não retornar em nenhum dia.

O setor que mais deve receber seus empregados de volta é o imobiliário, com 80%, seguido pelos escritórios de advocacia e de serviços financeiros, com 61% e 47%, respectivamente.

Em contrapartida, os setores que esperam um menor contingente são os de contabilidade, com 36%, consultoria, com 30%, e o de tecnologia, com 24%.

Além da consolidação cada vez maior do trabalho remoto, Nova York também enfrenta uma evasão de atividades econômicas.

Donos de negócios têm procurado outras locações para sediar suas empresas devido ao alto custo da cidade.

Cerca de 22% das empresas ouvidas na pesquisa pretendem reduzir a quantidade de funcionários em Manhattan nos próximos cinco anos.