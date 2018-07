Site chinês realiza teste de fidelidade online por até 40 reais

O aumento de traições entre casais fez a China estabelecer um trabalho: pessoas que se fazem passar por sedutores online para testar se o parceiro é fiel ou não. Em plataformas como o portal “Taobao.com”, os clientes contratam um sedutor (ou sedutora) para entrar em contato com o(a) parceiro(a) para testar sua fidelidade. De acordo com o jornal “Global Times”, milhares de pessoas fazem uso desse serviço, que custa entre 20 a 1.300 iuanes (de 1 a 40 reais). A empresa não se responsabiliza pelas consequências que a descoberta possa gerar.

Chen Mengyun tem 21 anos, é estudante universitária e trabalha com o pseudônimo de “Mengmeng”. Ela entra em contato com homens que deixaram suas parceiras desconfiadas para confirmar se as dúvidas têm ou não fundamento. Mengmeng, que antes de trabalhar na área testou o serviço com o próprio namorado, envia mensagens e fotos falsas pelas redes sociais. Após várias tentativas de aproximação, manda a conversa completa para quem a contratou. O oposto também existe. Algumas empresas têm a versão para o homem que quer testar a namorada ou esposa, mas nesse caso o valor é mais alto. Segundo as companhias, provar a infidelidade feminina é “mais complicado”.

Esse serviço, mostra a crescente insegurança dos casais chineses em relação a possíveis infidelidades, em um país onde, conforme alguns estudos, 34% dos homens e 14% das mulheres traem. Na China, a infidelidade nunca foi um crime propriamente dito, mas nos anos 70 as empresas passaram a multar funcionários que ficavam estressados por causa de relacionamentos extraconjugais. Tudo mudou nos anos 80, com a nova Lei do Casamento que estipulava que os casais “deveriam ser fiéis”, mas não contemplava castigos administrativos ou judiciais à infidelidade, mesmo com algumas vozes pedindo um endurecimento da legislação.