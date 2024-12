Sírios saqueiam palácios de Assad, que vivia no luxo em meio à guerra civil

Após o governo autoritário do sírio Bashar al-Assad ruir no domingo 8 e ele fugir, rapidamente, para a Rússia (sua aliada ao longo dos quase 14 anos de guerra civil contra rebeldes jihadistas), a população do país começou a invadir e saquear os palácios e residências oficiais do ex-presidente nesta segunda-feira, expondo a vida luxuosa que ele levava em Damasco, a capital da Síria.

Crianças foram vistas correndo pelo palácio presidencial de Al Rawda, onda Assad passava grande parte do tempo, enquanto adultos saíam de lá carregando móveis, de acordo com um vídeo da agência de notícias Reuters. Um homem armado foi visto carregando um rifle no palácio.

Na entrada da residência Al-Muhajirin do presidente deposto, em Damasco, pessoas fizeram questão de retirar a bandeira nacional do mastro.

Fotos mostraram pessoas pisando na foto de Assad na residência presidencial no bairro de Al Maliki, em Damasco. Outro vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma mulher visitando a cozinha do palácio, onde podem ser vistos um freezer industrial e um forno de pizza. A cozinha ainda estava abastecida com frutas, vegetais e peixes — abundância esta que serve como um contraste gritante com a situação da população em geral.

Os rebeldes que derrubaram o governo, bem como os civis sírios, acusaram o regime Assad de usar a fome como arma de guerra ao longo da última década. Segundo as Nações Unidas, quase 13 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar na Síria.

O vídeo mostrou um caderno na cozinha, que continha um menu “para a madame” e “para o chefe”, incluindo notas sobre suas preferências culinárias, bem como receitas.

“Comida para a madame: Ela não gosta de espinafre – não vamos cozinhá-lo novamente. Amanhã, vamos cozinhar salmão ou peixe latakia”, dizia uma entrada no bloco de notas, mostrou o vídeo filmado pela mulher na cozinha.

