Síria afirma que derrubou 13 mísseis e que ataque deixou 3 feridos em Homs

O Exército sírio afirmou que as forças de Defesa Antiaérea derrubaram 13 dos mísseis lançados pelos Estados Unidos, França e Reino Unido contra posições em Damasco e na província de Homs.

O porta-voz do Comando Geral do Exército sírio, Ali Maihub, afirmou em discurso televisionado que “a agressão tripartida foi feita às 3h55 (hora local)” contra “alvos sírios em Damasco e fora de Damasco” e que foram lançados no total de 110 mísseis.

No entanto, afirmou que outros não puderam ser interceptados e impactaram em um centro de pesquisa, onde se encontra um laboratório científico e um centro educativo, e que houve apenas danos materiais.

Porém, “alguns mísseis, que estavam indo para uma posição militar perto de Homs, foram desviados de sua trajetória e a explosão de um deles feriu três civis”, disse o porta-voz militar.

Ele também reiterou que a liderança militar “continuará defendendo a Síria e protegendo seus cidadãos, e que estas agressões não impedirão que as forças armadas sírias continuem esmagando os grupos terroristas armados”.

Até o momento, o presidente sírio, Bashar al-Assad, não reagiu aos bombardeios lançados contra posições associadas ao programa de armas químicas de Damasco.

No entanto, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores sírio, citado pela agência oficial de notícias “SANA”, condenou “nos termos mais fortes” a “agressão bárbara e brutal” dos EUA, França e Reino Unido contra a Síria.

Além disso, indicou que este ataque foi realizado para “impedir” o trabalho da missão de Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), que começava hoje seu trabalho no suposto local do ataque químico, ocorrido há uma semana, na cidade de Duma, deixando, segundo duas ONGs apoiadas por Washington, 42 mortos e centenas de feridos.

Washington e seus aliados perpetraram três ataques contra a Síria: o primeiro contra um centro de pesquisa científica localizado perto de Damasco; no segundo ficou destruído um deposito de armas químicas ao oeste de Homs e, no terceiro, outro armazém com armas químicas e um importante centro de comando perto do segundo alvo, ao oeste de Homs.

Entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta sexta-feira que ordenou ataques aéreos na Síria. A ação americana foi realizada em conjunto com a França e com o Reino Unido e é uma resposta ao suposto uso de armas químicas pelo regime do ditador sírio, Bashar al-Assad, que deixou dezenas mortos e centenas de feridos no país no último fim de semana em um dos últimos redutos rebeldes do país, a cidade de Duma, nas proximidades de Damasco.

Os bombardeios ordenados pelo presidente dos Estados Unidos miraram três alvos na Síria. Segundo informações de autoridades militares dos EUA, os ataques atingiram um centro de pesquisa científica com uma pista de decolagem de aviação localizado em Damasco, capital síria, uma instalação de armazenamento de armas químicas em Homs, onde supostamente estaria a reserva de gás Sarin do regime do ditador Bashar al-Assad, e outra instalação próxima e com a mesma função, que continha também um posto de comando da Guarda Revolucionária da Síria.

(Com Reuters e EFE)