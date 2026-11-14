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‘Simple Plane’: vocalista faz show em avião durante caos aéreo nos EUA; vídeo

Pierre Bouvier, do Simple Plan, se apresentou com violão para passageiros de voo

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 18h20 | Atualizado em 14 nov 2026, 18h59
Homem branco de boné e camiseta preta com estampa espiral, sorrindo e tocando violão, com braços tatuados, cantando em um microfone dentro de um avião com iluminação azul
Pierre Bouvier, do Simple Plan, animou passageiros com show improvisado em avião  (Instagram/Reprodução)
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Vocalista da banda Simple Plan, Pierre Bouvier fez um show “particular”, no formato voz e violão, para passageiros em um voo em meio ao caos aéreo nos Estados Unidos. Neste sábado, 14, ele postou vídeo da apresentação acompanhado de trocadilho com o nome do grupo de rock: “No meio de uma paralisação nacional da FAA (Federal Aviation Administration), transformamamos esse avião em um Simple Plane”, escreveu ele, agradecendo a todos que estavam embarcados por cantarem junto.

Bouvier aparece cantando em vídeos hits como “Perfect” e “Welcome to my life”. Como informou na legenda, a banda seguia para Orlando, onde acontece neste final de semana o festival Vans Warped Tour. 

Neste sábado, autoridades dos EUA informaram que o apagão foi provocado por uma falha durante troca de cabos de cobre por de fibra óptica da rede de telecomunicações do tráfego aéreo. A atualiazação era realizada em um local remoto do país, mas impactou todo o sistema. 

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