Shakira chega a Cartagena para cantar na cerimônia de abertura da cúpula

Cartagena (Colômbia), 12 abr (EFE).- A colombiana Shakira, que vai cantar na abertura da 6ª Cúpula das Américas neste sábado, já está na Colômbia, onde é tratada quase como uma das participantes dessa reunião presidencial.

Seu assessor de imprensa, Rodrigo Beltrán, distribuiu inclusive uma agenda da cantora durante sua visita a Cartagena de Indias ‘La heroica’, como é conhecida esta cidade caribenha fundada no ano de 1533 pelas vezes inúmeras vezes em que esteve sitiada no século 19.

Os jornais locais publicaram fotos da chegada da intérprete de ‘Ojos así’ e ‘Loca’ a Barranquilla, sua cidade natal, a 100 quilômetros de Cartagena, na quarta-feira à noite, em seu avião particular.

As capas dos jornais são quase todas iguais as dadas pela imprensa para referir-se aos primeiros governantes que chegaram a Cartagena para a Cúpula de sábado e domingo.

A artista, que estava em Miami, chegou acompanhada de sua empresária, Gabriella Díaz, trazendo 15 malas, como relatou a ‘Caracol Radio’.

A namorada do jogador espanhol Gérard Piqué será nesta quinta-feira em Cartagena a estrela do evento ‘Primero lo Primero’, uma aliança para atender 5,9 mil crianças menores de cinco anos em 13 centros que serão construídos em parceria com entidades públicas privadas da Colômbia.

Mais tarde ela irá à entrega dos primeiros ‘Premios Alas-BID’, uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Fundação ALAS, financiada por ela, que reconhece a inovação, a excelência e o investimento em programas que beneficiem menores de seis anos na América Latina e no Caribe.

A agenda da Shakira nesta quinta-feira finaliza em sua casa de Barranquilla, com um jantar privado.

Sexta-feira ela assistirá em Cartagena a 1ª Cúpula Empresarial das Américas, onde além de centenas de homens de negócios participarão 12 dos chefes de Estado e de Governo que estarão no encontro do fim de semana.

O ‘grande dia’ de Shakira, no entanto, será no sábado, quando interpretará o hino nacional colombiano na abertura oficial da Cúpula.

No domingo, dia do encerramento da reunião presidencial, ela deve reunir-se com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quem no ano passado a nomeou para uma comissão que procura melhorar o nível de educação dos hispânicos nos EUA. EFE