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Shakira anuncia ajuda milionária para reconstrução de escolas e universidade na Colômbia

Cantora visita a região de Chocó, área mais atingida pelo terremoto

Por Luiza Zubelli 18 ago 2026, 17h12
Shakira, com cabelos castanhos claros e blusa preta, sorri enquanto caminha em meio a uma multidão. Um homem de camisa branca segura um guarda-chuva preto ao lado dela, e uma fita amarela de isolamento atravessa o fundo da cena. Um menino de camiseta azul está em primeiro plano, de costas
Shakira em Quibdó, na região de Chocó, uma das mais afetadas pelo terremoto na Colômbia (STRINGER/AFP)
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Shakira anuncia ajuda milionária para reconstrução de escolas e universidade na Colômbia Priorizar nos meus resultados Google

A cantora Shakira anunciou a doação de mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) para a reconstrução de dez escolas e uma universidade em Chocó, na Colômbia. A região é considerada uma das mais pobres do país e foi profundamente atingida pelo terremoto mortal na última segunda-feira 10.

A artista visitou o local na segunda-feira 17, quando a tragédia completou uma semana. Acompanhada pela governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, e por uma comitiva local, Shakira foi até escolas, hospitais e demais áreas afetadas pelo tremor de magnitude 7,4. 

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“O compromisso é não largar a mão dos chocoanos até que cada um deles possa ter uma vida normal, até que cada criança possa voltar à escola. Estamos muito comovidos”, afirmou a celebridade em entrevista enquanto passava pela cidade de Quibdó.

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Shakira também direcionou a ajuda financeira às vítimas da tragédia. Uma campanha ligada à cantora arrecadou mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) para a restauração das áreas mais impactadas pelo terremoto, que contabiliza 289 mortes até o momento.

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Impactos do terremoto

De acordo com o último balanço oficial, ao menos 289 vidas foram ceifadas pelo tremor na segunda-feira 10, o mais forte a ser registrado por aquelas paragens neste século. Além disso, há mais de 3.900 feridos e ao menos 379 pessoas seguem desaparecidas sob montanhas de escombros, chapas metálicas e fios pendurados.

O presidente Abelardo de la Espriella, que assumiu o comando do país três dias antes do terremoto, fez visitas rápidas aos locais mais atingidos, onde anunciou auxílio para o pagamento de aluguel às vítimas do desastre.

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O terremoto teve epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, uma das regiões mais pobres do país. Ali, a fase de busca e resgate já terminou, mas são urgentes as ações de ajuda às pessoas afetadas. As autoridades apelaram que as guerrilhas que aterrorizam a região permitam a entrada de alimentos, medicamentos e equipes do governo.

“A probabilidade de encontrar sobreviventes está se esgotando”, reconheceu David Tamayo, diretor da Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD), “mas o lema é não deixar de buscar, não descansar até que possamos informar que encontramos estas pessoas, tomara vivas, ou recuperar seus corpos se estão nos escombros”, completou ele numa mensagem em vídeo publicada na noite de quinta-feira.

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