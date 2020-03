Seul acusa Coreia do Norte de fazer novo teste de mísseis

O Ministério da Defesa sul-coreano acusou nesta segunda-feira, 9, a Coreia do Norte de realizar um novo teste de mísseis sobre o mar do Japão. Se confirmado, este será o segundo teste do tipo em menos de uma semana.

As autoridades sul-coreanas informaram que detectaram três lançamentos distintos de mísseis de curto alcance em Sondok, na costa leste do país. O projéteis sobrevoaram uma distância de 200 quilômetros com uma altitude máxima de 50 quilômetros e caíram no mar que separa a península do Japão.

“Atualmente, o Exército está monitorando para caso se ocorrer um novo lançamento estarmos preparados”, informou o Ministério em um comunicado. O governo sul-coreano acredita que o teste viola um acordo de 2018 entre Seul e Pyongyang que pretendia diminuir a tensão na Península Coreana.

O governo norte-coreano anunciou em dezembro de 2019 o fim da moratória sobre os testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais durante uma reunião de altos funcionários do partido único na Coreia do Norte. Também ameaçou exibir uma “nova arma estratégica”.

Os Estados Unidos e Coreia do Norte negociam um acordo de desnuclearização da península desde 2018, mas as conversas de paz foram paralisadas após a reunião de cúpula entre os dois governos em fevereiro de 2019 no Vietnã não ter resultado em nenhuma acordo.

Pyongyang já testou mísseis capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos. A Coreia do Norte executou seis testes nucleares, o último deles o de um dispositivo 16 vezes mais potente que a bomba usadas pelos americanos contra a cidade japonesa de Hiroshima em 1945.

(com AFP)