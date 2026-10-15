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Setor de turismo teve 119,4 milhões de dados de viajantes expostos na dark web

Levantamento exclusivo obtido pelo Radar revela 494 vazamentos entre 2021 e 2026; plataformas de reserva concentram maior parte dos incidentes

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 09h30
Ataque de hackers - Cyber
Ataque de hackers - Cyber (Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images)
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Setor de turismo teve 119,4 milhões de dados de viajantes expostos na dark web Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa realizada pela NordVPN em parceria com a Saily revelou que 119,4 milhões de registros de viajantes foram expostos na dark web em 494 vazamentos relacionados ao setor de turismo. Os incidentes ocorreram entre 1º de janeiro de 2021 e 18 de agosto de 2026.

Os dados, obtidos com exclusividade pelo Radar, indicam que a fragmentação das informações pessoais entre companhias aéreas, hotéis e plataformas de reservas aumenta de forma significativa os riscos à privacidade dos consumidores. Para Marijus Briedis, diretor de tecnologia (CTO) da NordVPN, a exposição de informações compromete sobretudo os elementos imutáveis dos usuários.

“Uma senha pode ser alterada rapidamente após um vazamento, enquanto dados como nome, data de nascimento e outras informações de identidade normalmente não podem ser mudados, pois acompanham a pessoa ao longo da vida”, afirma o executivo.

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Em relação à responsabilidade pelos vazamentos no setor de viagens, o levantamento divide os episódios por categorias:

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  • plataformas de reserva, agências de viagens on-line, operadoras de turismo e empresas de passeios somaram 55,5% dos incidentes;

  • locadoras de veículos, operadoras de cruzeiros e empresas ferroviárias responderam por 27,7% dos casos;

  • hotéis e resorts reuniram 23,7% dos incidentes registrados;

  • companhias aéreas foram responsáveis por 21,2% dos episódios.

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Apesar de as companhias aéreas apresentarem uma proporção menor do total analisado, cada vazamento desta categoria expôs, em média, cerca de 1,2 milhão de registros. O executivo salienta que o porte da empresa não é suficiente para mensurar os riscos. “Um fornecedor menor pode ser um alvo mais fácil para criminosos, enquanto um único vazamento em uma grande companhia aérea pode expor informações de milhões de pessoas. Para o viajante, a segurança depende de cada empresa envolvida na viagem”, justifica Briedis.

Para mitigar as chances de ter os dados vazados em um momento de lazer, especialistas sugerem evitar cadastros desnecessários, remover informações de pagamento após o uso e excluir contas antigas sem utilidade.

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