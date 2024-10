Sétimo voo com brasileiros resgatados do Líbano pousa em São Paulo

Na tarde desta terça-feira, 22, a sétima leva de brasileiros repatriados do Líbano chegou a São Paulo, com 82 passageiros e um animal de estimação a bordo do KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB). O voo aterrissou na Base Aérea de Guarulhos às 14h40, em meio à crescente tensão no Oriente Médio.

+ Quando a guerra chega aqui: o drama de famílias brasileiras com raízes no Líbano

A escalada do conflito entre Israel e o Hamas, que se intensificou em setembro, levou muitas famílias brasileiro-libanesas a buscarem o retorno ao país nos voos da Operação Raízes do Cedro, organizada pelo governo para resgatar brasileiros no Líbano. A operação já totaliza 1.399 passageiros e 16 animais de estimação resgatados desde 2 de outubro.

Ao desembarcar, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS, da Polícia Federal e da Receita Federal. Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

O primeiro grupo chegou ao Brasil em 6 de outubro, sendo recepcionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O esforço de repatriação envolve o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Beirute e a FAB.

De acordo com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, há cerca de 20.000 brasileiros vivendo em Beirute ou áreas vizinhas — muitos com interesse em voltar ao país de origem. Segundo ele, a expectativa é que a operação de repatriação no Líbano seja mais abrangente do que a que a pasta fez na Palestina, em 2023, que trouxe de volta 1.560 brasileiros.