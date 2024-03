Sete reféns israelenses foram mortos em bombardeios de Israel, diz Hamas

Sete reféns israelenses mantidos em Gaza foram mortos após bombardeios de Israel na região, informou o porta-voz do braço armado do Hamas, as brigadas Al-Qassam, nesta sexta-feira, 1. Segundo Abu Ubaida, mais de 70 pessoas que estavam em cativeiro foram mortas devido a operações militares israelenses. Até o momento, não ficaram claras quando as mortes ocorreram.

O anúncio ocorre em meio às negociações de um cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino. No entanto, um funcionário do governo israelense afirmou que as negociações de cessar-fogo só serão possível após o Hamas enviar uma lista de todos os prisioneiros vivos. De acordo com ele, o país busca uma “resposta séria” do grupo palestino solicitando a libertação dos reféns como um requerimento obrigatório para que o possível acordo saia do papel.

Além disso, a morte dos setes prisioneiros mostra que Israel está longe de alcançar seu objetivo inicial com a guerra. Com 147 dias de conflito, há cada vez mais reféns morrendo em sua maioria por fogo israelense.

“A única maneira de libertar os reféns com segurança é a forma como foi feito antes – através de algum tipo de negociação”, disse o professor de segurança e estudos militares no Instituto de Pós-Graduação de Doha à agência de notícia Al Jazeera.

A campanha militar de Israel ocorre após 7 de outubro, quando o Hamas assassinou 1.200 pessoas e sequestrou 250 pessoas no sul de Israel. Em resposta, o governo israelense iniciou um ataque à Faixa de Gaza que já matou 30 mil palestinos, sendo mais de 11 mil crianças, informou o Ministério da Saúde palestino. Em novembro, ambos os lados negociaram uma trégua de uma semana e o Hamas libertou mais de 100 reféns israelenses em troca de 240 prisioneiros palestinos.