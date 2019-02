Sete mortos em tiroteio em universidade dos EUA

Ao menos sete pessoas morreram nesta segunda-feira em um tiroteio ocorrido em uma universidade de Oakland, subúrbio de San Francisco (Califórnia, oeste), revelou a imprensa local, enquanto a polícia anunciava a prisão do suposto atirador.

“A polícia trabalha e trata de compreender qual o motivo que levou alguém a tirar a vida de sete pessoas e ferir outras três”, disse à CNN o presidente do Conselho Municipal de Oakland, Larry Reid.

Reid afirmou que as informações procedem do chefe de polícia.

Segundo uma porta-voz da polícia de Oakland, “um homem armado entrou na Universidade e abriu fogo várias vezes”.

Em uma entrevista coletiva à imprensa no campus, logo depois do tiroteio, uma porta-voz da polícia afirmou que o atirador tinha fugido, mas alguns minutos depois, em sua conta no Twitter, a polícia de Oakland anunciou a prisão de “um eventual suspeito”.

“Não há ameaça imediata para a segurança pública nas imediações”, acrescentou a polícia em sua mensagem.

O suspeito, “um homem asiático, corpulento” e com cerca de 40 anos, foi detido a menos de 7 km da universidade, em Alameda, segundo The Oakland Tribune.

Lisa Resler, 41 anos, que saía com a filha de uma loja viu um homem asiático com gorro ser agarrado por guardas do estabelecimento comercial.

Cinco ambulâncias foram enviadas ao local do tiroteio, indicaram os bombeiros de Oakland em sua conta no Twitter.

Angie Johnson, de 52 anos, declarou ao jornal San Francisco Chronicle que tinha visto uma jovem deixar o prédio chorando, com sangue em seus braços, e gritando: “Levei um tiro”.

Segundo a vítima, o atirador fazia com ela um curso na Escola de Enfermagem. Ele teria se levantado no meio da aula e atirado a queima roupa em uma pessoa, antes de disparar contra toda a sala.

“Ela disse que ele sempre pareceu ser louco”, declarou Johnson, citando a vítima. Mas ela não sabia “até onde ele poderia ir”.

A vítima tinha “um buraco no braço direito do tamanho de uma moeda, e o sangue jorrava”, acrescentou.

Em seu site, a Universidade de Oikos indica que tem “como objetivo oferecer programas educacionais nas áreas de estudos religiosos, de música e de saúde”.

A instituição destaca no site que se esforça para “fornecer os mais altos padrões educacionais, com inspiração e valores cristãos”.