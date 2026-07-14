Sete meses após queda de Maduro, governo interino abre diálogo com oposição

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O governo interino da Venezuela e ex-parlamentares da oposição anunciam o início de negociações para fortalecer a democracia e consolidar a transição política no país. O plano, que começa em 1º de agosto, visa reformas eleitorais e garantias de participação, marcando um novo capítulo após a prisão de Nicolás Maduro.

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O governo interino da Venezuela e um grupo de ex-parlamentares da oposição anunciaram nesta terça-feira, 14, o início de uma agenda conjunta de negociações para o “fortalecimento da democracia” no país. O plano, que começará em 1º de agosto, representa um novo passo na transição política iniciada após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro, preso desde janeiro, em Nova York, depois de uma operação militar ordenada pelo presidente americano, Donald Trump.

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que afirmou, em publicação no Telegram, que a iniciativa pretende estabelecer um diálogo institucional com integrantes do Parlamento eleito em 2015, último Legislativo controlado pela oposição e reconhecido durante anos pelos Estados Unidos como o órgão legítimo da Venezuela.

A aproximação ocorre poucas semanas após a visita a Caracas da opositora exilada Dinorah Figuera. Durante a viagem, realizada pouco antes dos terremotos que atingiram o país em junho e deixaram pelo menos 4.500 mortos, Figuera se reuniu com Jorge Rodríguez, com a presidente interina Delcy Rodríguez e com outros dirigentes oposicionistas.

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Após o anúncio da nova agenda, a opositora afirmou, em publicação na rede X, que assume o compromisso de construir “um roteiro técnico e político bilateral” capaz de abordar “os temas fundamentais para consolidar o caminho rumo à recuperação da democracia na Venezuela”.

Segundo um comunicado divulgado pelos ex-parlamentares, as negociações terão como prioridades o fortalecimento das instituições democráticas, a reforma do sistema eleitoral e o restabelecimento das garantias para a participação política da oposição

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A líder opositora María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz e uma das principais vozes contra o chavismo, ainda não se pronunciou sobre a iniciativa.

Desde a prisão de Maduro, o governo busca ampliar sua base de apoio para consolidar a transição política. Como parte desse processo, Delcy Rodríguez anunciou nesta semana mudanças na equipe ministerial. Félix Plasencia foi nomeado ministro das Relações Exteriores, pasta que passou a incorporar também o Comércio Exterior. Já Johann Álvarez Márquez assumirá a chefia da missão diplomática venezuelana em Washington, reforçando a estratégia de reaproximação com os Estados Unidos iniciada em março.