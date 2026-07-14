🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Sete meses após queda de Maduro, governo interino abre diálogo com oposição

Plano prevê início de negociações em agosto para discutir reformas institucionais e eleitorais na Venezuela

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 17h47 | Atualizado em 15 jul 2026, 16h55
A nova presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez (Jesus Vargas/Getty Images)
Continua após publicidade
Sete meses após queda de Maduro, governo interino abre diálogo com oposição Priorizar nos meus resultados Google

O governo interino da Venezuela e um grupo de ex-parlamentares da oposição anunciaram nesta terça-feira, 14, o início de uma agenda conjunta de negociações para o “fortalecimento da democracia” no país. O plano, que começará em 1º de agosto, representa um novo passo na transição política iniciada após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro, preso desde janeiro, em Nova York, depois de uma operação militar ordenada pelo presidente americano, Donald Trump.

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que afirmou, em publicação no Telegram, que a iniciativa pretende estabelecer um diálogo institucional com integrantes do Parlamento eleito em 2015, último Legislativo controlado pela oposição e reconhecido durante anos pelos Estados Unidos como o órgão legítimo da Venezuela.

A aproximação ocorre poucas semanas após a visita a Caracas da opositora exilada Dinorah Figuera. Durante a viagem, realizada pouco antes dos terremotos que atingiram o país em junho e deixaram pelo menos 4.500 mortos, Figuera se reuniu com Jorge Rodríguez, com a presidente interina Delcy Rodríguez e com outros dirigentes oposicionistas.

Siga
Continua após a publicidade

Após o anúncio da nova agenda, a opositora afirmou, em publicação na rede X, que assume o compromisso de construir “um roteiro técnico e político bilateral” capaz de abordar “os temas fundamentais para consolidar o caminho rumo à recuperação da democracia na Venezuela”.

Segundo um comunicado divulgado pelos ex-parlamentares, as negociações terão como prioridades o fortalecimento das instituições democráticas, a reforma do sistema eleitoral e o restabelecimento das garantias para a participação política da oposição

Continua após a publicidade

A líder opositora María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz e uma das principais vozes contra o chavismo, ainda não se pronunciou sobre a iniciativa.

Desde a prisão de Maduro, o governo busca ampliar sua base de apoio para consolidar a transição política. Como parte desse processo, Delcy Rodríguez anunciou nesta semana mudanças na equipe ministerial. Félix Plasencia foi nomeado ministro das Relações Exteriores, pasta que passou a incorporar também o Comércio Exterior. Já Johann Álvarez Márquez assumirá a chefia da missão diplomática venezuelana em Washington, reforçando a estratégia de reaproximação com os Estados Unidos iniciada em março.

Publicidade
TAGS:
Delcy Rodríguez
Nicolás Maduro
Terremoto
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).