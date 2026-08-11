Serviço que dá acesso antecipado a posts de Trump já tem mais de 10 empresas assinantes

Mais de 10 empresas já se inscreveram no serviço Truth API, da Trump Media, que oferece acesso antecipado a postagens de grandes perfis na plataforma Truth Social, segundo reportagem da BBC publicada nesta terça-feira, 11. A nova modalidade foi lançada no início de agosto e dá aos empresários o direito de visualizar publicações das contas mais influentes do site antes de outros usuários.

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A rede social é conhecida por ser frequentemente usada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer anúncios. O serviço tem sido visto como uma maneira de dar aos assinantes uma vantagem na negociação de ações e outros ativos. Segundo o CEO interino da Trump Media, Kevin McGurn, o preço da assinatura gira em torno de US $ 60.000 e US $ 100.000 por mês.

A medida gerou debates acerca de questões legais e éticas, incluindo se é certo que uma empresa – da qual a família do presidente continua sendo o acionista majoritário – possa potencialmente lucrar com suas próprias declarações públicas.

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“Espera-se que o novo serviço forneça à empresa um novo fluxo de receita”, disse a Trump Media em comunicado na segunda-feira 10. De acordo com McGurn, a empresa acredita que o serviço se tornará uma fonte de receita “significativa” e “durável”, além da estratégia mais ampla do negócio, que inclui publicidade e ativos digitais.

Como funciona

De acordo com a Trump Media, o serviço foi projetado para atender às necessidades das organizações mais impactadas pelo custo de atrasos no acesso à informação. API é um sistema que permite que programas de computador recebam automaticamente as publicações da plataforma. A expectativa é que o serviço funcione 24 horas por dia, sete dias por semana, e inclua um arquivo de mensagens publicadas desde 2022.

“Os mercados já reagem com base nas publicações da Truth Social”, justificou Kevin McGurn, CEO interino da Trump Media, quando anunciou o Truth API.

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Ganhos e perdas

A Trump Media fechou o segundo trimestre de 2026 com US $ 1,7 milhão em ativos totais e US $ 1,9 bilhão em ativos financeiros – incluindo dinheiro, investimentos de curto prazo e moedas digitais. Segundo a empresa, o valor em receita teve um aumento de 89% em relação ao mesmo período em 2025. No entanto, a companhia sofreu uma perda geral devido à queda no valor das criptomoedas.

O grupo está se expandindo para outras áreas, incluindo investimentos em moedas digitais e energia limpa. Entre abril e junho deste ano, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 238 milhões que estima-se ser por causa dos investimentos não relacionados à mídia. O prejuízo é mais de 10 vezes a quantidade relatada durante o mesmo período do ano anterior.

Já que ainda não teve lucro com suas outras ações, a big tech diz que vai voltar a se concentrar em sua missão de mídia social.