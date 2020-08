Série sobre violência contra a mulher é a vencedora do Pulitzer

O jornal americano The Post and Courier, de Charleston, na Carolina do Sul, ganhou o prêmio Pulitzer por serviço público, a principal categoria da premiação, por uma série de reportagens sobre violência doméstica contra a mulher. O Pulitzer é concedido anualmente nos Estados Unidos aos melhores trabalhos de jornalismo, literatura e dramaturgia, entre outras categorias.

A série de reportagens intitulada “Till Death Do Us Part” (Até que a morte nos separe, em português) traça um panorama das mortes de cerca de 300 mulheres na última década, provocadas pela violência doméstica, e a resposta do sistema judiciário local, que prevê condenações de somente 30 dias de prisão em alguns casos de agressão de mulheres, enquanto a crueldade contra cães pode acarretar em até 5 anos. Os juízes do prêmio se referiram ao trabalho como “uma fascinante série que provou porque a Carolina do Sul está entre os Estados mais mortais da União para as mulheres”.

Desde que a série foi publicada, os legisladores da Carolina do Sul têm proposto penalidades mais duras para crimes de violência doméstica. O governador Nikki Haley criou uma força-tarefa para investigar o problema. “Ficamos tão apaixonados por este projeto, e nos sentimos tão apaixonados pela diferença que ele pode trazer para a Carolina do Sul”, disse P.J. Browning, editor do jornal.

Entre os demais ganhadores do prêmio Pulitzer está o jornal The New York Times, reconhecido pela cobertura internacional que fez sobre o surto de ebola na África Ocidental e pela documentação fotográfica da disseminação da doença. O Times também ganhou o prêmio de reportagem investigativa por uma série sobre as pressões de lobistas e advogados contra promotores públicos – a premição na mesma categoria foi dividida com o jornal The Wall Street Journal, premiado por um projeto em que examinou dados sobre práticas de médicos e enfermeiros, anteriormente confidenciais.

Ficção – A obra Toda Luz Que não Podemos Ver, romance best-seller do escritor americano Anthony Doerr, foi a vencedora do Pulitzer de ficção. O livro, que acaba de chegar às livrarias brasileiras pela editora Intrínseca, narra a saga de uma garota francesa cega e de um menino alemão que tentam sobreviver juntos durante a ocupação nazista da França na II Guerra Mundial. Doerr dedicou dez anos para escrever a história.

Além do livro de Doerr, foram premiados Encounters at the Heart of the World: A History of the Mandan People, de Elizabeth A. Fenn (história); The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe, de David I. Kertzer (biografia); Digest, de Gregory Pardlo (poesia); The Sixth Extinction: An Unnatural History, de Elizabeth Kolbert (não-ficção geral); Anthracite Fields, de Julia Wolfe (música); e Between Riverside and Crazy, de Stephen Adly Guirgis (teatro).

