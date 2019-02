Separatistas avançam em eleições regionais na Espanha

As eleições legislativas regionais da Espanha foram marcadas pela ascensão dos separatistas no País Basco e por uma vitória importante do primeiro-ministro Mariano Rajoy na Galícia. Outro destaque das eleições foi a derrota dos socialistas em diferentes regiões do país.

No País Basco, com 99% das urnas apuradas, a coalizão independentista EH Bildu elegeu 21 deputados, seis a menos que os nacionalistas bascos do PNV, que foram os mais votados, mas não obtiveram as 38 cadeiras necessárias para conseguir a maioria absoluta em um parlamento com 75 representantes. Os socialistas bascos, no poder até agora na região, conseguiram 16 deputados, enquanto o conservador PP elegeu apenas 10 deputados.

Essas foram as primeiras eleições realizadas no País Basco depois que a organização terrorista ETA anunciou o fim de sua atividade armada – o anúncio foi feito em outubro do ano passado.

A ascensão dos separatistas é um desafio adicional para o chefe do governo de direita, que já enfrenta uma revolta separatista na Catalunha, poderosa região do nordeste do país. O presidente regional da Catalunha, Artur Mas, chegou a antecipar em dois anos as eleições autônomas para 25 de novembro a fim de abrir um processo que permita aos catalães decidir no próximo mandato o status de sua relação com a Espanha.

Vitória governista – Na Galícia, o PP de Rajoy aumentou sua maioria absoluta, com 41 deputados, frente aos 38 que tinha até agora, enquanto os socialistas continuaram sendo a segunda força da região, com 18 deputados, com mais de 73% dos votos apurados. A coalizão Alternativa Galega de Esquerda conseguiu 9 deputados, na frente dos nacionalistas galegos do BNG, que conquistaram 7 cadeiras.

A votação era arriscada para Mariano Rajoy nesta região tradicionalmente conservadora, mas que sofreu com os estragos provocados pela crise, como um desemprego que atingiu 21% da força de trabalho. Um declínio do PP na Galícia seria um importante revés para Rajoy em sua terra natal.

As eleições na Galícia e o País Basco confirmaram ainda o declínio do Partido Socialista em ambas as comunidades autônomas, depois da grande derrota da legenda nas eleições gerais realizadas na Espanha em 20 de novembro do ano passado. O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, que sucedeu José Luis Rodríguez Zapatero como secretário-geral, só governará duas comunidades autônomas das 17 que compõem o Estado espanhol: Andaluzia e Astúrias.

