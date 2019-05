Senadora mexicana sofre queimaduras após explosão de livro-bomba

A senadora mexicana Citlalli Hernández, do partido governante Movimento Regeneração Nacional (Morena), sofreu pequenas queimaduras por conta da explosão de um livro-bomba enviado na quarta-feira ao seu gabinete na Câmara Alta, na Cidade do México.

“Eu me sinto bem e forte. Condeno totalmente o ato violento e intimidador que sofri no meu escritório”, declarou a senadora, através de sua conta oficial do Twitter, onde recebeu várias mensagens de apoio.

Sobre el incidente de esta noche, puedo decirles que estoy bien. Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias y dejaremos que las autoridades competentes actúen sobre el caso. Agradezco infinitamente sus preocupaciones y muestras de cariño. Amor con amor se paga. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 30, 2019

A senadora, do mesmo partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, expressou na mensagem que endossa sua convicção “que a revolução da consciência e mudança neste país deve ser dada e será dada pacificamente”.

O coordenador do partido no Senado, Ricardo Monreal, confirmou aos jornalistas que a senadora “não tem ferimentos que colocam sua vida em risco”, embora tenha sido levada a um hospital para realizar exames.

O Senado mexicano informou sobre a bomba e Monreal já solicitou à Promotoria Geral da República (FGR) que investigue o fato.

Fontes legislativas informaram à imprensa local que a senadora Citlalli Hernández recebeu um pacote na forma de um livro e que, quando ela o abriu, houve uma pequena explosão que danificou suas roupas e queimou sua sobrancelha.

A senadora é secretária da Comissão de Combate à Corrupção, Transparência e Participação Cidadã, além de integrar a dos Direitos Humanos, Trabalho, Juventude e Relações Exteriores na América Latina e Caribe.

(Com EFE)