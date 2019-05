Senador Michael Bennet anuncia pré-candidatura à Casa Branca em 2020

O senador americano Michael Bennet, democrata do Colorado, anunciou nesta quinta-feira, 2, sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos, poucas semanas depois de ter se recuperado de uma cirurgia de câncer de próstata. Com sua decisão, chega a 23 o número de pré-candidatos democratas para a eleição presidencial de 2020, o que indica uma disputa acirrada dentro do partido.

“Não podemos ser a primeira geração a deixar menos para nossos filhos, em vez de mais. Por isso, eu me apresento para presidente”, tuitou Bennet. “Vamos construir oportunidades para cada americano e restaurar a integridade do nosso governo”, acrescentou.

Bennet, de 54 anos, havia anunciado em março que estava pensando em anunciar sua pré-candidatura, mas seus planos ficaram em suspenso após o diagnóstico de câncer. Ele se submeteu a cirurgia em meados de abril. Segundo seu porta-voz, em declaração ao site Politico, os médicos anunciaram que o procedimento “foi totalmente bem-sucedido, e que ele não precisava de mais tratamento”.

Em entrevista à rede CBS nesta quinta-feira, Bennet disse se sentir “muito afortunado”. “Tive um diagnóstico e, cinco anos depois, após uma operação, fiquei limpo e com um bom prognóstico”, afirmou. “Isso me deu a oportunidade de pensar se realmente queria apresentar minha candidatura, ou não.”

Os discursos de Bennet no Senado atraíram atenção nacional, especialmente um no qual ridicularizava as “lágrimas de crocodilo” do senador republicano Ted Cruz durante o fechamento parcial do governo, em janeiro deste ano.

Bennet, que destaca sua reputação de bipartidarista em um estado com uma grande presença de eleitores independentes, tem um longo caminho a percorrer para alcançar outros pré-candidatos democratas mais conhecidos.

Na última sexta 26, entrou na disputa o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Desde então, o vice de Barack Obama lidera a pesquisa das primárias democratas, com 39%, seguido pelo senador Bernie Sanders, com 15%.

A senadora Elizabeth Warren, o jovem prefeito de Indiana, Pete Buttigieg, e o ex-congressista pelo Texas Beto O’Rourke estão atrás, com 8%, 7% e 6%, respectivamente.

(Com AFP)