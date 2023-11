Senador francês é preso por drogar colega com intenção de cometer estupro

O senador da França Joël Guerriau, 66 anos, foi preso e interrogado pela polícia nesta semana, sob suspeita de drogar uma deputada com a intenção de estuprá-la. Segundo informe da agência de notícias AFP, publicado nesta sexta-feira, 17, a detenção do político de centro-direita do partido Indépendants ocorreu em sua casa em Paris, que também foi revistada junto com seu escritório.

O Ministério Público francês disse à AFP que Guerriau, senador pelo departamento de Loire-Atlantique, foi interrogado por “administrar a uma pessoa, contra o seu conhecimento, uma substância que poderia alterar o seu discernimento ou o controle das suas ações, para cometer um estupro ou agressão sexual”. O suposto incidente ocorreu na noite de terça-feira 14.

Segundo a AFP, a mulher que apresentou a queixa à polícia era membro da câmara baixa do parlamento, a Assemblée Nationale, mas sua identidade não foi revelada.

A vítima teria passado mal depois de tomar uma bebida que acredita-se ter sido adulterada na casa de Guerriau. O Ministério Público afirmou que ela não tem um relacionamento com o senador.

Além disso, os promotores disseram que exames toxicológicos feitos na mulher revelaram a presença de ecstasy. Uma busca na casa do senador encontrou ecstasy, informou a AFP.

Guerriau, um banqueiro, foi eleito para o Senado francês em 2011 e é vice-presidente da comissão de relações exteriores, defesa e forças armadas. Seu advogado, Rémi-Pierre Drai, disse que “a interpretação indecente” dos primeiros relatos sobre o caso “está longe” de ser provada.

Drai expressou indignação pelo fato de dados do inquérito terem aparecido em meios de comunicação franceses e disse que não daria “nenhuma informação” sobre o caso “por respeito” ao seu cliente e à mulher que apresentou a queixa.

