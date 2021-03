Senador americano Bernie Sanders comemora decisão que beneficiou Lula

Notório admirador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador senador americano Bernie Sanders comemorou pelo Twitter nesta terça-feira, 9, a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações da Lava Jato de Curitiba contra o petista.

Pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos na última eleição pelo Partido Democrata, Sanders afirmou que “Lula fez um trabalho incrível pra reduzir a pobreza no Brasil e defender os trabalhadores”.

“É uma notícia excelente que esta condenação amplamente suspeita foi anulada. É uma vitória importante para a democracia e a justiça no Brasil”, afirmou.

As President, Lula did incredible work to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. It is great news that his highly suspect conviction has been annulled. This is an important victory for democracy and justice in Brazil. https://t.co/PPKmLMfinp — Bernie Sanders (@SenSanders) March 9, 2021

Sanders frequentemente faz acenos a ex-presidente brasileiro por meio de suas redes sociais. Em 2019, comemorou a saída de Lula da prisão. Pouco antes, elogiou que ele “reduziu dramaticamente a pobreza e permanece, ainda hoje, como o político mais popular do Brasil”.

Em 2018, Sanders fez parte de um grupo de 29 congressistas que denunciava a preocupação com a situação dos direitos humanos no Brasil, citando a morte da vereadora Marielle Franco e a prisão de Lula. Segundo o grupo, a condenação havia sido feita com base em um julgamento “questionável e politizado” e em “acusações não comprovadas”.

Em seu perfil, chegou a comentar a versão em inglês da reportagem publicada pelo Intercept com a troca de mensagens de procuradores e juízes da Lava Jato.

“Durante sua presidência, Lula da Silva tomou conta de enormes reduções da pobreza e se mantém o político mais popular do Brasil. Eu estou com outros líderes políticos e sociais do mundo todo que pedem ao Judiciário brasileiro que solte Lula e anule sua sentença”.

Com a decisão recente do ministro Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, o ex-presidente se livra da Lei da Ficha Limpa e volta a ficar elegível, podendo disputar a eleição de 2022. Todas as decisões referentes a Lula tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava Sergio Moro, foram anuladas. O ministro também determinou que todos os processos sejam reiniciados na Justiça Federal de Brasília.