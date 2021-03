Senado dos EUA aprova pacote trilionário de recuperação da economia

O Senado dos Estados Unidos aprovou na tarde deste sábado (6) o pacote de estímulos à economia de 1,9 trilhão de dólares. No placar, o pacote recebeu 50 votos favoráveis e 49 contra.

Enviado pelo governo do presidente Joe Biden, o megapacote tem entre as principais medidas o envio de cheques de 1.400 dólares para milhões de cidadãos americanos.

O pacote ainda precisa ser aprovado pela Câmara, onde os democratas têm maioria, antes de seguir para a mesa de Joe Biden. Trata-se da primeira grande medida do governo Biden. Também estão previstos incremento do seguro-desemprego para 300 dólares por semana até o fim do verão, em setembro, mais dinheiro para a distribuição de vacinas e alívio às dívidas de estados e cidades. Já 25 bilhões de dólares deverão ser aplicados na reforma de escolas, para que possam reabrir devidamente adaptadas ao combate à pandemia.

Nem todas as medidas propostas por Biden foram aprovadas. Entre as proposições rejeitadas está o aumento do salário mínimo para 15 dólares a hora, uma antiga bandeira da ala mais à esquerda do Partido Democrata.

Recorde de vacinas

Também neste sábado, o governo americano anunciou a imunização de 2.9 milhões de pessoas contra o coronavírus num único dia, um recorde. Até o momento, os Estados Unidos já aplicaram 85 milhões de doses.