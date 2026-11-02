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Sem visitas, videogames e poucos banhos: A melancólica rotina do ex-príncipe Andrew

Irmão de Charles III está sendo investigado por suposto tráfico sexual

Por Flávio Monteiro 2 nov 2026, 18h42
O ex-príncipe Andrew
O ex-príncipe Andrew durante evento em 16 de setembro de 2025 (Aaron Chown - Pool/Getty Images)
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Sem visitas, videogames e poucos banhos: A melancólica rotina do ex-príncipe Andrew Priorize VEJA no Google

Destituído dos títulos reais desde outubro de 2025, Andrew Mountbatten-Windsor passa longe de viver seus melhores dias. Restrito a uma rotina entediante em Sandringham, no leste da Inglaterra, o ex-príncipe está sendo alvo de uma investigação para apurar a possibilidade de tráfico de mulheres durante as visitas de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ao Castelo de Balmoral, residência de férias da família real britânica.

“Nós recebemos informação e inquéritos ativos estão em andamento, mas em seus estágios iniciais. Todas as investigações são conduzidas por provas, com as necessidades de vítimas sobreviventes no cerne de nossos questionamentos”, disse um porta-voz da polícia escocesa à emissora britânica BBC. Em fevereiro, Andrew havia sido preso sob suspeita de má conduta em cargo público. Antes disso, o infame ex-príncipe havia firmado um acordo com Virginia Giuffre para encerrar as acusações de abuso sexual contra ela.

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A nova investigação é mais um capítulo da decadência do ex-príncipe, que anda passando a maior parte do seu tempo jogando videogames até tarde da noite, praticamente restrito à propriedade de Sandringham. Relatos do Daily Record apontam que o único familiar que o visita com frequência é seu irmão mais novo, Príncipe Edward.

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De acordo com informações divulgadas na biografia não-autorizada do príncipe, Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ele tem adotado um padrão de vida “sombrio”. Tornou-se comum que ele passe longos períodos de tempo jogando jogos de guerra, muitas vezes os priorizando “em vez de trabalho, saúde e higiene”. “Os videogames proporcionam a ele a gratificação instantânea que sua vida real geralmente não tem”, escreveu Andrew Lownie, autor da obra.

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