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O presidente Donald Trump se isentou de responsabilidade pela paralisação nos voos dos EUA, culpando o governo Biden por não ter modernizado a “antiga” infraestrutura de controle de tráfego aéreo. A falha, que causou caos em aeroportos, evidencia a urgência de investimentos bilionários e aprofunda divisões políticas.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isentou-se de responsabilidade pela paralisação nos voos do país e culpou, em vez disso, o governo do ex-presidente Joe Biden pelos transtornos na aviação ao longo do fim de semana. A acusação, feita sem provas nesta segunda-feira, 16, veio após um fim de semana caótico em aeroportos, depois de um problema em um roteador do antigo sistema de controle de tráfego aéreo.

“Não assumo nenhuma responsabilidade”, afirmou Trump a repórteres na Casa Branca. “O que vocês viram na sexta-feira foi um equipamento muito, muito antigo que teve um ataque cardíaco”.

Ao mencionar a tecnologia “ultrapassada” e os esforços de seu governo para realizar melhorias, ele completou que “a única responsabilidade deveria ser que, durante 40 anos, eles deveriam ter feito isso”. Também classificou como “um desastre” a gestão da aviação durante o governo Biden.

No domingo, o mandatário americano já havia publicado nas redes sociais críticas contundentes ao seu antecessor democrata e solicitou ao Congresso mais verbas para arcar com os custos de melhorias no sistema.

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O secretário de Transportes, Sean Duffy, responsável pela decisão de suspender as decolagens na sexta-feira, também pressionou os parlamentares pela liberação de bilhões de dólares adicionais para atualizar um sistema que, segundo ele, foi negligenciado durante décadas.

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O episódio evidencia divisões políticas que poderão se aprofundar quando os democratas assumirem o controle da Câmara e do Senado, em janeiro, ampliando a fiscalização sobre seu governo.

Sistema arcaico e tentativas de modernização

Os problemas envolvendo os equipamentos ultrapassados da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) existem há décadas, muito antes do primeiro mandato de Trump ou de Biden. Iniciativas anteriores para atualizar a estrutura não alcançaram os resultados esperados.

A última grande tentativa de modernização do controle de tráfego aéreo, conhecida como NextGen, teve início em 2003 e recebeu investimentos superiores a US$ 15 bilhões ao longo dos anos.

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Durante o governo Biden (2021-2024), o Congresso aprovou um grande pacote de investimentos em infraestrutura, que destinava US$ 25 bilhões, ao longo de cinco anos, para melhorias nos aeroportos e no sistema de controle de tráfego aéreo. Uma parcela significativa desse investimento foi aplicada em obras nos aeroportos, como a construção de novas pistas de pouso e de taxiamento, além da reforma de terminais.

Após o retorno de Trump à Casa Branca, em 2025, o Congresso, sob controle republicano, autorizou a destinação de US$ 12,5 bilhões naquele ano para atualizar a infraestrutura de controle do tráfego aéreo da FAA.

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Origem da falha

O secretário de Transportes explicou que a falha teve início quando uma empresa contratada pelo governo federal trocava uma parte da antiga fiação de cobre por cabos de fibra óptica, causando uma sobrecarga na rede.

A FAA declarou em nota que uma quantidade “excessiva de dados” estava afetando o funcionamento do sistema, “a uma taxa de mil tentativas de conexão a cada quatro ou cinco segundos”. De acordo com a agência, esse fluxo intenso de dados causou instabilidade nas “comunicações com as aeronaves e nos sinais de radar”.

No domingo, Duffy afirmou que serão necessários bilhões de dólares para desenvolver uma nova estrutura de rede. O secretário também informou que empresas como AT&T, Verizon e Lumen estão prontas para instalar o novo sistema assim que houver financiamento disponível.