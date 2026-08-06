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Sem IA: estudantes dinamarqueses terão que apresentar oralmente redações em sala de aula

'Infelizmente, temos um problema com fraudes por inteligência artificial no ensino médio. É preciso agir agora', disse ministro da Educação

Por Luiza Zubelli 6 ago 2026, 17h28
Jovens estudantes, em uniforme branco, sentados em fila em uma sala de informática, usando computadores. A primeira garota, de cabelos castanhos, olha para o celular enquanto os outros digitam em seus teclados.
Alunos dinamarqueses terão que fazer apresentações orais sobre redações escritas em casa (Alistair Berg/Getty Images)
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O governo da Dinamarca anunciou, nesta quinta-feira, 6, que estudantes adolescentes terão que fazer apresentações orais em sala de aula sobre as redações que escreverem em casa. Além disso, os alunos do ensino médio

serão incentivados a realizar trabalhos escritos na própria instituição de ensino, em vez de levá-los para casa.

O objetivo é combater o uso de inteligência artificial na formação de estudantes de 16 a 19 anos.

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Segundo o Ministério da Educação dinamarquês, as escolas também vão ser obrigadas a monitorar a utilização dos computadores durante as provas escritas. Para isso, as instituições deverão instalar barreiras digitais que filtrem conteúdos disponíveis no dispositivo durante os exames.

A intenção é “acompanhar o processo de trabalho dos alunos, fornecer feedback relevante e criar uma base mais precisa para a avaliação”, de acordo com a pasta. 

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As medidas vão entrar em vigor imediatamente, assim que os estudantes voltarem das férias de verão na próxima semana.

“Infelizmente, temos um problema com fraudes por IA no ensino médio. É preciso agir agora.” disse Magnus Heunicke, ministro da Educação.

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Heunicke afirmou que vai conversar com escolas, professores e alunos para “garantir que a IA não prejudique as competências, o profissionalismo e, principalmente, a capacidade dos alunos de pensarem por si mesmos”.

A nova tecnologia tem representado um desafio crescente para o ensino, segundo o Ministério da Educação dinamarquês. A pasta espera que as novas normas ajudem a estabelecer diretrizes mais claras sobre quando os alunos não estão autorizados a usar IA.

IA na educação europeia

Segundo um estudo realizado pelo Parlamento Europeu em janeiro deste ano, mais da metade dos europeus considera que a IA pode trazer riscos e benefícios ao ensino e à aprendizagem.

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O levantamento revela que os finlandeses e estonianos são os que mais apoiam o uso da tecnologia na educação, com 65% e 63%, respetivamente. Já os franceses e irlandeses são os que mais defendem que a IA não deve entrar na sala de aula.

Cerca de quatro em cada dez europeus entrevistados disseram que escolas e universidades devem ter orientações claras sobre como e quando usar a IA e que os professores devem receber apoio para saber como e quando utilizar a ferramenta.

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Educação
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Inteligencia Artificial
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